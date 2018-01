Pablo Iglesias pide al independentismo acabar con el "culebrón" de Puigdemont

"Creo que este culebrón llega a derroteros que son prácticamente inescrutables", dijo Iglesias en declaraciones a los periodistas desde el Congreso de los Diputados.

En opinión de Iglesias, resulta "claro" que no es factible la investidura de Carles Puigdemont pese a que el presidente del Parlamento catalán propuso este 22 de enero su candidatura.

El político catalán se encuentra huido de la justicia española desde principios de noviembre, fecha en la que se desplazó a Bruselas después de que se abriera una investigación en su contra por instigar una "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

En las últimas semanas, los partidos independentistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática o haciendo uso de votos delegados ante la previsión de que este y el resto de diputados electos desplazados a Bélgica puedan ser detenidos si se desplazan a España.

Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara —cuyo pronunciamiento al respecto no tiene valor legal— y por el Gobierno de España, que anunció su intención de recurrir la investidura ante el Tribunal Constitucional si no es presencial.

"Hace falta ya alguien que sea presidente y los letrados han dejado claro cómo puede ser eso", aseveró Iglesias.

En opinión del líder de Podemos, el debate sobre la posible vuelta de Carles Puigdemont está impidiendo que en Cataluña se hable de los "graves" problemas sociales que sufren algunos de sus habitantes.

"Toca hablar de eso y no de técnicas jurídicas sobre cómo se va a producir una investidura, cuando los letrados del Parlamento de Cataluña han sido inequívocos", insistió.

En un sentido similar se expresó este 23 de enero Xavier Domènech, líder de Catalunya en Comú, formación que concurrió a las últimas elecciones catalanas junto a Podemos.

A su modo de ver, la propuesta de investir a Puigdemont "no es realista" y "produce más bloqueo" porque "no se puede hacer una propuesta de un presidente que no presidirá ni de un gobierno que no legislará".