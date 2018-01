Expresidente catalán acusa a Madrid de "autoritarismo" y amenazas

"No nos rendiremos ante el autoritarismo: a pesar de las amenazas de Madrid formaremos un nuevo Gobierno", afirmó Puigdemont.

El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) lamentó que, para el Gobierno de España, Cataluña no sea "más que una provincia".

También calificó de "venganza" la respuesta de la Justicia española a los responsables políticos del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y aseguró que los dirigentes independentistas encarcelados "son presos políticos".

"El precio de nuestro éxito colectivo ha sido elevado", ha manifestado en relación al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

En los últimos meses, ha relatado el expresidente catalán, "las libertades fundamentales han sido minadas, políticos han sido enviados a prisión preventiva y han sido tratados como terroristas."

También ha hablado escuetamente del modelo social de una eventual República catalana.

"No tengo ningún problema en tener un DNI [documento nacional de identidad] español en el bolsillo y, en el futuro para Cataluña, nadie tendrá ningún problema si quieres mantener la ciudadanía española, y tampoco habrá ningún problema con la lengua española", aseveró.

Asimismo, el expresidente de Cataluña apuntó a los déficits democráticos de España durante el debate posterior a su intervención en unas jornadas sobre la cuestión catalana en la Universidad de Copenhague.

"Sobre el papel sí, España es una democracia, pero hay que mirar los hechos: en las últimas elecciones las autoridades españolas prohibieron una pancarta que solo ponía democracia", señaló en respuesta a una pregunta de la profesora de la universidad Marlene Wind.

El expresidente catalán puntualizó que "sobre el papel España es un país autonómico, pero en realidad está muy centralizado."

"Madrid necesita reconocer que las fuerzas independentistas ganaron las elecciones que convocó Rajoy y el Gobierno ilegítimo de Madrid sobre Cataluña debe acabar", reiteró.

Carles Puigdemont denunció durante el debate posterior a su intervención en unas jornadas sobre la cuestión catalana en la Universidad de Copenhague que el Ejecutivo de Mariano Rajoy optó por judicializar la política.

"Es un problema político, no penal", dijo al agregar que "una de las partes siempre se ha negado a reconocer que existe este problema: el presidente Rajoy me dijo claramente que no quería hablar".

Puigdemont apeló a la sociedad española y a la propia audiencia de la capital danesa, a la que demandó comprensión.

"Hay que comprender muchas situaciones en España, también constitucionales, para entender por qué ha habido un cambio en la sociedad catalana acerca de cómo contemplamos nuestro futuro", dijo.

Y agregó: "¿Qué tipo de cesión es posible cuando la otra parte niega una y otra vez la realidad?".

"Rusia no está sobre la mesa"

© Sputnik/ Evgeny Odinikov Hay un intento de envenenar las relaciones entre España y Rusia

Carles Puigdemont también reiteró que no existen pruebas que vinculen al proceso independentista con Rusia e invitó a presentar evidencias a todos aquellos actores que insinúan tal relación.

"Invito a todos a entrar al Gobierno catalán y encontrar alguna cosa que diga que estamos conectados con Rusia, Venezuela o Corea del Norte", dijo Puigdemont.

Tras ser preguntado por una profesora sobre la supuesta relación del proceso catalán con el Kremlin, el líder independentista afirmó que ese es un asunto incluido en la agenda mediática por "algunos medios españoles con problemas de profesionalidad".

Puigdemont aprovechó la ocasión para recordar la broma telefónica que dos humoristas rusos gastaron a la ministra española de Defensa, María Dolores Cospedal.

En esa conversación, los humoristas, haciéndose pasar por subordinados de su homólogo letón, informaron a la ministra española de que Puigdemont estaba profundamente vinculado con Rusia, hasta el punto de que este podría ser un agente ruso conocido por el nombre en clave de Cipollino, una idea que Cospedal pareció no desechar.

El líder independentista afirmó que "como broma está bien", pero matizó que no las supuestas relaciones entre Rusia y Cataluña no le parecen un asunto lo suficientemente serio como para ser tratado en una universidad.

"Si quieren hablar seriamente sobre Cataluña, Rusia no está sobre la mesa", añadió.

Posteriormente, tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el Kremlin vea con buenos ojos el proceso catalán por ser un elemento desestabilizador dentro de la Unión Europea, el líder independentista aseguró que uno de sus objetivos es "fortalecer" el club comunitario.

"Para la mayoría de nosotros, que hemos luchado contra la dictadura, es ofensivo que se diga que queremos hacer una balcanización de Europa", aseveró.

Puigdemont se encuentra a Copenhague, donde participa en un debate sobre la situación política en Cataluña.

El debate se titula "Cataluña y Europa, ¿en una encrucijada por la democracia?" y está organizado por el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague.

Los medios catalanes sostienen que el motivo de Puigdemont sería demostrar que tiene capacidad de mantener una agenda propia y, al mismo tiempo, internacionalizar el conflicto.

El 22 de enero el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunció después de haberse reunido con todos los partidos políticos que Puigdemont será el candidato a encabezar la investidura como presidente de la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo catalán).

El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el candidato de la fuerza independentista más votada en las pasadas

Sin embargo, Puigdemont se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas, después de que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

Los servicios jurídicos de la cámara cuestionaron en un informe tanto la posibilidad de una investidura telemática como de una investidura delegada, y consideraron "imprescindible" que el candidato se encuentre en la sede parlamentaria.

El informe de los servicios jurídicos del Parlamento, con todo, no es vinculante.

El debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat de Catalunya debería celebrarse antes de que termine el presente mes, entre el 29 y el 31 de enero.