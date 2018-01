Rajoy advierte al independentismo de que "no hay alternativa a la ley"

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, volvió a advertir al independentismo catalán de que "no hay alternativa a la ley", un mensaje que se enmarca dentro del debate sobre la posibilidad de una investidura telemática de Carles Puigdemont, una opción que el Ejecutivo central considera ilegal.

"No hay ninguna alternativa a la ley porque España es una democracia", dijo el líder conservador en un discurso tras participar en un acto institucional en la ciudad de León.

En su intervención, el presidente del Gobierno manifestó su deseo de que "en las próximas fechas se imponga el sentido común" en Cataluña para "recuperar la normalidad institucional".

El Gobierno rechazó de manera vehemente en los últimos días la posibilidad de que el líder independentista Carles Puigdemont sea investido presidente de Cataluña ya que, a su modo de ver, es un "prófugo" que bajo sus actuales circunstancias, no puede acudir al Parlamento de Cataluña para presentar su programa de gobierno.

Carles Puigdemont se encuentra huido de la justicia española desde principios de noviembre, fecha en la que se desplazó a Bruselas después de que se abriera una investigación en su contra por instigar una "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

Lea más: Excanciller español: Puigdemont está ganando la batalla mediática internacional

En las últimas semanas, los partidos independentistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática o haciendo uso de votos delegados ante la previsión de que este y el resto de diputados electos desplazados a Bélgica puedan ser detenidos si se desplazan a España.

Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara —cuyo pronunciamiento al respecto no tiene valor legal— y por el Gobierno de España, que anunció su intención de recurrir la investidura ante el Tribunal Constitucional si no es presencial.

Este 23 de enero, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que las fronteras de Cataluña con Francia y Andorra, así como sus costas, están siendo vigiladas las 24 horas del día para evitar que el líder independentista vuelva a Barcelona de incógnito.

Lea también: La vicepresidenta española pide a Puigdemont que "deje de resucitar a Franco"

Por su parte, Carles Puigdemont, que se desplazó a Copenhague para participar en una conferencia y mantener encuentros con políticos locales, volvió a reclamar este 23 de enero desde la capital danesa garantías para "volver sin ningún riesgo".