China defiende a Rusia ante acusaciones de rebajar nivel de mortalidad por COVID-19

"China apoya firmemente los esfuerzos de Rusia en la lucha contra el coronavirus y cree que, bajo el fuerte liderazgo del presidente Vladímir Putin, el pueblo ruso podrá lograr la victoria en la lucha contra la pandemia", dijo el diplomático, que catalogó los cargos occidentales de "intentos de 'inflar' el tema del nivel de mortalidad de COVID-19".

Según Zhao, Pekín considera que "la solidaridad, la coordinación y el apoyo mutuo representan las mejores armas contra esa enfermedad".

El diplomático subrayó que la comunidad internacional, "en lugar de sacar conclusiones apresuradas y echarle la culpa a otros", debería unir los esfuerzos para superar los retos actuales.

El diario británico The Financial Times informó recientemente que el número de fallecidos por coronavirus en Rusia era de un 70% mayor al que daban las autoridades, mientras que el estadounidense The New York Times consignó que Moscú omitió informar sobre 1.700 decesos a causa del COVID-19.

La vice primera ministra rusa Tatiana Gólikova declaró que Rusia nunca ha manipulado los datos oficiales.

La representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Rusia, Melita Vujnovic, también negó que el país rebaje intencionadamente la mortalidad por el COVID-19.

© Sputnik / El NYT no reconoce errores, ni siquiera cuando miente

Las embajadas rusas en Londres y Washington exigieron a los dos medios que se retracten de sus publicaciones.

Hasta la fecha, Rusia ha registrado 262.843 casos de coronavirus, de los que 2.418 son letales.