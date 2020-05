La Cancillería rusa desmiente noticias de medios occidentales sobre estadísticas de COVID-19

El periódico The Financial Times afirmó esta semana que en Rusia la mortalidad por el COVID-19 puede superar los datos oficiales en más del 70%.

"Es realmente sorprendente cómo se ignoran por completo los conceptos básicos del periodismo profesional: los ases de estas publicaciones influyentes ni siquiera se molestaron en dar a la parte rusa la oportunidad de expresarse", advierte el Ministerio de Exteriores ruso en comentario publicado en su cuenta de Facebook.

Según la Cancillería rusa, el "castillo de naipes" que crearon los promotores de propaganda antirrusa de The Financial Times y The New York Times se desmorona fácilmente ante los datos.

El mencionado Ministerio indicó que la aparición sincronizada de las publicaciones y su semejanza no provocan ningún asombro, pero resulta lamentable que esos medios no se hayan preocupado por conocer los datos reales.

"Incluso cuando la situación en sus propios países resulta sumamente difícil, no escribieron ni una palabra sobre el trabajo sin precedentes que se realizó en Rusia para aumentar al máximo la capacidad del sistema de Salud, para que pudiera responder a la nueva amenaza del coronavirus", advierte el comentario.

Enfatiza que "en lugar de analizar cuidadosamente la realidad, estudiar incluso la experiencia rusa, todo lo que los periodistas de varias publicaciones occidentales alcanzaron hacer" consiste en un intento torpe de "cambiar la atención de los problemas internos a otra noticia falsa, antirrusa y sensacionalista".

La víspera la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Rusia, Melita Vujnovic, negó que el país esté rebajando intencionadamente la tasa de mortalidad por el COVID-19.

Según la vice primera ministra del país, Tatiana Gólikova, Rusia nunca ocultó el número total de casos letales de COVID-19 en el país.

Por su parte, el Departamento de Salud de la capital rusa indicó en su página web que las autoridades de Moscú rechazaron oficialmente este 13 de mayo las acusaciones de los medios sobre la reducción de la tasa de mortalidad por coronavirus.

"Moscú es una región que publica abiertamente en sus páginas web los datos de mortalidad. Moscú publicó por iniciativa propia los datos de abril, antes de que lo hicieran las estructuras federales", destaca el comunicado.

El departamento sostiene que "los diagnósticos post mortem registrados en Moscú" son totalmente precisos, y los datos de mortalidad "son absolutamente abiertos".

"La autopsia patológica de los fallecidos con sospecha de COVID-19 en Rusia y Moscú se lleva a cabo en el 100% de los casos, a diferencia de la mayoría de los demás países", resalta el documento.

Según la entidad, en muchos casos resulta imposible nombrar la causa exacta de la muerte de un paciente con COVID-19.

Por ejemplo, más del 60% de las muertes se debieron a causas alternativas, como:

Accidentes vasculares;

Cáncer;

Leucemias;

Enfermedades inmunológicas;

Insuficiencia renal terminal;

Otros padecimientos.

Rusia ha registrado desde principios de febrero más de 242.000 pacientes con coronavirus, de ellos más de 48.000 se recuperaron y otros 2.212 fallecieron.

Moscú cuenta con 126.004 casos registrados de coronavirus, 1.232 de ellos letales, 21.506 habitantes de la capital rusa lograron superar la enfermedad.