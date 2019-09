La tasa de suicidios se dispara en México durante los últimos años

Humberto Bautista Rodríguez, especialista del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, señaló que esa cifra ha sido una de las mayores en México. En contraste, indicó, los periodos de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada se tenían reportados 5.091 y 3.085 casos cada año.

Además, ocho de cada diez víctimas son hombres, informó el psicooncológo. En 2016 se contabilizaron 6.291 fallecidos por esa causa, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Los datos del Inegi revelan que los suicidios en hombres ha sido algo continúo y ha venido cuadruplicando el riesgo en comparación a las mujeres. Para 2016, los varones presentaron una tasa de 8,6 casos por cada 100 mil y en las mujeres fue de 1,9 por cada 100 mil.

Sin embargo, el especialista —egresado de la Universidad Complutense de Madrid, España— sostuvo que el suicido es más frecuente entre los jóvenes, de 20 a 29 años, y es consecuencia de problemas familiares, amorosos, depresión y ansiedad, el abuso de alcohol y drogas, entre otras.

En 2016 se reportó una tasa 9,5 jóvenes de 20 a 24 años y de 8,2 en edades de 25 a 29 años por cada 100 mil personas de esas edades, respectivamente, según los datos del Inegi.

Comentó que, si bien los factores son diversos, las redes sociales son hoy una causa para llevar a las personas quitarse la vida.

"El anonimato de las redes sociales han dado la pauta para que la gente tome medidas más nocivas en contra de una persona".

"En esa edad, de 15 a 29 años de edad, hay mucha presión social, el bullying, y se minimiza ese hecho. Los chicos que hoy reciben abuso o acoso dentro de la escuela van a su casa y lo siguen recibiendo a través de sus redes sociales”, explicó a la agencia Notimex Bautista Rodríguez.

Ya para personas más grandes, entre 25 a los 30 años, se presenta lo que es presión social por lo que se ha realizado o no, o qué tan independiente es, dijo el entrevistado.

También especificó que va variar mucho de acuerdo a la zona geográfica del país. De 1990 a 2015, en México se suicidaron 104 mil personas, de las cuales 83% fueron hombres – de esta ultimo porcentaje, 72% fueron menores de 44 años.

Bautista Rodríguez agregó que a nivel mundial hay 800 mil personas registradas que se suicidan, es decir, que la muerte es de cada 40 segundos.

"Son suicidios ya consumados, no tentativas. De 2015 a la fecha, entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, es la segunda causa de muerte a nivel internacional", explicó.

¿Qué piensa un suicida?

El psicooncólogo del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI dijo que cuando una persona llega a dejar una nota es porque ya estuvo pensando desde mucho tiempo en suicidarse.

Bautista Rodríguez sostiene que el suicido tiene tres fases "Lo piensas: "pienso que sería mejor no vivir; ya no quiero vivir; será mejor ya no estar estorbando". Cuando la persona está pensando que será mejor matarse será la fase uno.

"La segunda es cuando va comenzar a planear: puede pasar un par de semanas o meses para juntar ensayos para ver cuál sería la forma más eficaz para poderse matar".

"La tercera es cuando comete el acto: una persona que deja una carta. Es una forma de despedirse de las personas e intentando a minorar el posible acto para quitarle la responsabilidad a quienes lo rodean”, explicó el especialista.

Respecto a lo que puede hacer la familia para detectar los casos de riesgo, el especialista explicó que el principal rasgo es que la persona hable de hacer daño o matarse, es algo que no debe tomarse a la ligera.

"Una forma para hacer daño, empieza a buscar algún tipo de arma, medicamentos, algunos psicotrópicos, o de forma recurrente me habla de morir, de la muerte , de ser un tema de conversación que este en ese momento en la mesa, se ve desesperada, desesperanzada, enojada, poco control, haga una actividad muy arriesgada o que la persona piensa que no tiene salida, o consume bastante alcohol , drogas o se aísla ", expresó.

Para concluir, Bautista Rodríguez dijo que lo que lleva al suicido son los factores globales, como la violencia a nivel nacional, el acoso, las familias desintegradas, la parte política y cultural, pero sobre todo la familia, que es la base fundamental de cualquier sociedad.

"Si la familia no me estimula, no me trabaja bien con los valores, aunque la Secretaría de Salud intente meter programas de contención, de salud mental, estaremos muy limitados. El mayor hincapié lo tiene la familia".

“Yo siempre he dicho una cosa es convivir y otra es coexistir. Mucha gente a nivel nacional coexiste o sea no se conocen, solamente viven en una casa, pero no se hablan, no conviven, no comparten", expresó el especialista en salud.