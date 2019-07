¿"Una luz brillante" o "un demonio encima"? Los científicos explican qué se siente al morir

Las experiencias cercanas a la muerte (ECM) son percepciones del entorno narradas por las personas que han estado a punto de morir debido a ataques cardíacos, accidentes automovilísticos, ahogamiento u otras razones.

El nuevo estudio, presentado por los investigadores de Dinamarca, Alemania y Noruega, involucró a más de mil personas de 35 países a los que preguntaron si alguna vez habían tenido una ECM. A los entrevistados que respondieron afirmativamente, les pidieron más detalles.

El 87% de los participantes informaron de una percepción anormal del tiempo. Además, el 65% habló de una velocidad excepcional del pensamiento y el 53% aseguró haber experimentado la sensación de estar separados de su cuerpo o estar fuera de este.

Asimismo, algunos participantes de la investigación describieron que en el momento cercano a la muerte se sintieron en paz total, escucharon a los ángeles cantar o vieron un túnel oscuro y una luz brillante.

"Casi me ahogué cuando tenía unos 8 años. Sentí una paz total", dijo una participante de 32 años.

"Me sentí como si acabara de morir, y fui al cielo. Escuché voces y estaba segura de que no volvería a mi vida. Fue raro. No podía controlar mi cuerpo", comentó otra mujer de 37 años.

Otros hablaron de un demonio sentado sobre el pecho mientras yacían paralizados e incapaces de moverse.

Sin embargo, los científicos no creen que las ECM tengan algo que ver con el inframundo. Basándose en la información obtenida de los estudios anteriores, los investigadores encontraron una asociación entre las ECM y el sueño de movimientos oculares rápidos (MOR).

Se trata de una fase del sueño en la que los ojos se mueven rápidamente, el cerebro está tan activo como cuando alguien está despierto, el sueño es más vívido y la mayoría de las personas experimentan un estado de parálisis temporal, porque el cerebro envía una señal a la médula espinal para detener el movimiento de los brazos y las piernas. Durante el sueño MOR, algunas personas informan de alucinaciones visuales y auditivas y aseguran sentirse conscientes pero no poder moverse.

Los investigadores descubrieron que el sueño MOR es más común entre personas que lograron una puntuación de 7 o más de la Escala de ECM de Greyson, que confirma la experiencia, (el 47%) que entre las personas con una puntuación de 6 o menos (el 26%).

"Nuestro hallazgo central es que confirmamos la asociación de las experiencias cercanas a la muerte y el sueño MOR. Aunque la asociación no es causal, identificar los mecanismos fisiológicos detrás de la intrusión del sueño MOR en la vigilia podría hacer avanzar nuestra comprensión de las experiencias cercanas a la muerte", explicó el investigador principal, Dr. Daniel Kondziella, neurólogo de la Universidad de Copenhague.

No es la primera vez que los científicos intentan explicar los misterios de la muerte o estados cercanos a esta. En 2017, los investigadores canadienses de la Universidad de Ontario Occidental lograron detectar actividad vital en el cerebro después de la muerte.

El mismo año, un científico ruso también observó que la muerte del cerebro se produce de forma gradual y conlleva la pérdida de la capacidad de pensamiento lógico y verbal. De este modo, la realidad subjetiva se convierte en una fuente de visiones.

Asimismo, el investigador estadounidense Sam Parnia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York afirmó que las personas pueden seguir experimentado alguna forma de conciencia en la primera fase de la muerte.