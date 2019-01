El Reino Unido apoya al opositor venezolano Guaidó

LONDRES (Sputnik) — El Reino Unido apoya al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, declaró un portavoz de la Oficina de la primera ministra británica, Theresa May.

"Apoyamos plenamente a la Asamblea Nacional democráticamente elegida, con Juan Guaidó al frente", dijo a la prensa.

Según el portavoz, "las elecciones presidenciales celebradas en 2018 en Venezuela no fueron justas ni libres, mientras que la base del poder es extremadamente frágil".

© AP Photo / Fernando Llano ¿Habrá violencia? Hipótesis sobre la Guerra Civil Molecular en Venezuela

También afirmó que Venezuela dio un paso erróneo al romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y expulsar a los diplomáticos estadounidenses.

"En cuanto a Estados Unidos, creemos que es absolutamente inaceptable que Venezuela rompa los lazos diplomáticos, la solución a la crisis solo puede se encontrará mediante la búsqueda de una solución diplomática pacífica, y no a través de las expulsiones [de diplomáticos]", señaló el portavoz.

El 23 de enero, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, (parlamento unicameral, de mayoría opositora y actualmente en desacato), Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país ante una manifestación en las calles de Caracas.

También: Los golpes que prepara EEUU contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins "El Ejército de Venezuela es uno de los mejor preparados en América Latina"

También el 23 de enero, Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al gobierno de Maduro y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.

Hasta la fecha, EEUU, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Georgia han reconocido el estatus de Guaidó como jefe del Estado interino.

México y Uruguay dijeron que el Gobierno está aún en manos de Maduro pero instaron a hallar una salida pacífica a la crisis, mientras Cuba y Bolivia expresaron su respaldo al presidente bolivariano.