Diálogo con simpatizantes y riesgo calculado: las maniobras de AMLO en su polémica por el T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabeza una resistencia política ante Estados Unidos y Canadá por su proyecto de soberanía energética. 02.08.2022, Sputnik Mundo

Luego de que su antecesor, Enrique Peña Nieto, negociara un Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) bajo presiones del entonces presidente Donald Trump, y de que el mismo Peña Nieto modificara la constitución mexicana para autorizar la participación extranjera en la explotación del petróleo, López Obrador dice buscar la soberanía eléctrica del país latinoamericano.Además, el mandatario mexicano asegura que no existe ninguna violación al T-MEC en la política eléctrica del país porque él garantizó que tanto Ottawa como Washington reconocieran el derecho de México de modificar su constitución y sus marcos legales en defensa de sus recursos energéticos, además de dejar al país declarado como la entidad soberana sobre los mismos.No obstante, empresarios estadounidenses y canadienses aseguran que la política eléctrica de López Obrador genera condiciones de desigualdad para sus intereses económicos en el mercado eléctrico mexicano.Sputnik conversó con el periodista y escritor estadounidense Kurt Hackbarth, analista de asuntos mexicanos y latinoamericanos, para tratar de entender las motivaciones detrás de la posición política y retórica de López Obrador.Tensión en escaladaSi bien las tensiones entre los países de América del Norte llevan un rato sucediendo, el presidente de México escaló el ritmo de las declaraciones cruzadas al asegurar el 28 de julio que si el T-MEC requiere la pérdida de soberanía, el país prefiere salirse del acuerdo comercial.Sin embargo, Hackbarth, colaborador de Jacobin Magazine, estima que se trata de una declaración arriesgada pero calculada políticamente."Yo lo veo así, como una calculada subida de tono que no creo que dañe la relación", declara en conversación telefónica.Pese a declaraciones provocadoras, el presidente de México, opina, ha actuado como un estadista prudente que cuida sus afirmaciones y no busca la confrontación gratuita.Y aunque coincide en el análisis de que la queja estadounidense y canadiense no está sustentada en los propios términos del T-MEC, también distingue que no basta con tener la razón en ese tipo de desencuentros, sino que el fallo de la controversia dependerá de qué intereses dominen el panel de revisión.Mantener activas políticamente a las basesA diferencia de otros líderes políticos de izquierda en el mundo, que cuando llegan al poder se olvidan de sus bases, López Obrador es muy constante en mantenerlas activas políticamente, considera el periodista estadounidense.En ese sentido, la defensa discursiva de la soberanía que hace el presidente desde Palacio Nacional es un mensaje dirigido directamente a sus bases y simpatizantes, distingue.No obstante el tono confrontativo, ha sido el propio mandatario mexicano quien también ha dicho que no les conviene a los países de América del Norte escalar el desencuentro hasta una ruptura del T-MEC.Pero en cuestiones de soberanía hay líneas rojas que no se deben cruzar y López Obrador ha ido dejando claras las suyas, estima."Es un mensaje hacia Estados Unidos y Canadá (de) que México no va a ceder en el tema energético y esto es una continuación de un proceso que primero empezó desde hace ya un par de años" con diferentes intentos legislativos, declara, que incluso intentaron una reforma constitucional para garantizar la participación mayoritaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la gestión de energía en el país.También López Obrador, del brazo de la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión, logró la nacionalización del litio mexicano, lo que generó el descontento de senadores conservadores estadounidenses como Marco Rubio y Ted Cruz, recuerda Hackbarth.Estos legisladores han encontrado una retórica engañosa que les permite insinuar que México viola el T-MEC, cuando probablemente entiendan que sus acusaciones no están sustentadas, agrega el periodista, a través de acusaciones como que López Obrador transgrede el espíritu del tratado."Sus clientes son las grandes empresas energéticas y de combustibles fósiles, entonces obviamente están siendo empujados hacia eso", subraya, donde las empresas energéticas estadounidenses inyectan mucho dinero tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata.En tanto, el propio presidente Joe Biden también está tratando de navegar un panorama político tenso de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2022, recuerda el analista.El objetivo de los TLC: bloquear soberaníasEl politólogo y lingüista Noam Chomsky, recuerda Hackbarth, calificó en su momento que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito en la década de 1990, tenía como objetivo político imponer candados a México de manera que, sin importar su denominación ideológica, fuera imposible para cualquier gobierno echar atrás sus postulados en beneficio de Estados Unidos.Echado para atrás por presión de Trump, que condujo la relación trilateral al T-MEC, este nuevo acuerdo tiene la misma naturaleza opresiva, de acuerdo con Chomsky.En ese sentido, Hackbarth no sólo cuestiona las posibilidades soberanistas del actual acuerdo, más allá de las declaraciones de López Obrador, sino también la propuesta del mandatario de integrar al continente americano en una plataforma de gobernanza y economías en común similar a la Unión Europea.Uno de los problemas centrales de una integración americana como la de Bruselas, señala el analista, es que los países latinoamericanos se enfrentarían a una relación asimétrica con Estados Unidos, el caldo de cultivo ideal para que la fuerza dominante saque provecho.En la Unión Europea, países centrales como Alemania han impuesto decisiones económicas a Grecia, Portugal e Irlanda, entre otros, en coordinación de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), acusa.Recortes, ajustes estructurales, medidas de austeridad, alzas de impuestos y otras tomas de decisiones son impuestas por países europeos dominantes, sin que las naciones afectadas puedan defenderse mucho, por la camisa de fuerza que supone Bruselas."Los países centrales pueden ignorar las reglas, los países periféricos no", lamenta el estadounidense."(En América del Norte) si ya con el T-MEC están intentando revertir las reformas energéticas de México, ¿qué poderes tendrían dentro de una unión más estrecha? Lo veo muy, muy muy problemático", describe.Una Latinoamérica divididaOtra contradicción en el discurso del presidente mexicano podría vislumbrarse en que, en el marco de la reunión celebrada en la Ciudad de México de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), inicialmente había hablado de sustituir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) con una nueva entidad latinoamericanista, para luego hablar de integrar también en un nuevo orden continental a Ottawa y Washington."Yo creo que AMLO está intentando caminar por una cuerda floja en este aspecto, yo creo que su tendencia natural sería fortalecer a América Latina y el Caribe, pero yo creo que recibió una enorme presión de Estados Unidos en contra de esta idea", considera el periodista."La última cosa que quiere ver Estados Unidos es una alianza regional de América Latina y el Caribe, lo que quieren es, obviamente, una América Latina dividida, débil, donde pueden ir negociando con un país y luego ir poniendo a los países unos contra los otros, esa es la estrategia de Estados Unidos, no quieren una alianza regional", califica.Cómo fortalecer la independencia energética mexicanaNo obstante las defensas de la soberanía energética que ha operado López Obrador, se ha criticado que el propio T-MEC es de origen desfavorable para México al priorizar intereses estadounidenses, por lo que se necesitaría hacer aún más para garantizar una fortaleza popular en el país latinoamericano.Cuestionado sobre ese enfoque, Hackbarth pondera que el entreguismo de gobiernos anteriores produjo una excesiva dependencia comercial de México ante Estados Unidos, por lo que una manera de subrayar su independencia energética sería diversificar sus mercados con otros actores del comercio internacional.Otro aspecto importante sería transparentar los acuerdos que se alcanzan en las negociaciones de nuevos tratados de libre comercio con otros países, como Reino Unido, Ecuador y Corea del Sur, valora."A veces AMLO dice en la retórica que no se respaldan necesariamente estructuralmente, por ejemplo, habla de soberanía, pero al mismo tiempo estuvo a favor del T-MEC", contrasta el periodista estadounidense.Un congreso de mayoría morenista ratificó el acuerdo negociado por Peña Nieto y Trump sin profundizar la discusión, lamenta.Por lo tanto, agrega, México requiere también fortalecer sus sindicatos independientes de trabajadores para poder reforzar una posición más soberana.

