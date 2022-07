https://mundo.sputniknews.com/20220721/eeuu-quiere-tirar-la-politica-energetica-de-mexico-pero-no-le-resultara-sencillo-1128530249.html

EEUU quiere tirar la política energética de México, pero no le resultará sencillo

EEUU quiere tirar la política energética de México, pero no le resultará sencillo

México y Estados Unidos han entrado en un conflicto de controversia legal en torno al T-MEC debido a que los inversionistas estadounidenses no están de acuerdo...

Los mecanismos de controversia trazados por los artículos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establecen los periodos de discusión para que un panel determine si el reclamo de las empresas estadounidenses contra la industria eléctrica mexicana amerita la restitución de un daño en su favor, recuerda en entrevista con Sputnik Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). López Obrador ha reiterado en varias ocasiones que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía estatal del país latinoamericano, con el objetivo central de consolidar la soberanía energética de México. Sin embargo, estas intenciones nacionalistas han disgustado al sector privado de Estados Unidos, el cual considera que las medidas de las autoridades mexicanas dañan sus condiciones de competitividad, sus intereses y violan los acuerdos del T-MEC. El derecho de México a modificar sus leyesAl suscribir el T-MEC, tanto Ottawa como Washington reconocieron el derecho de México a modificar su Constitución y su legislación interna, por lo cual López Obrador no estaría violando el acuerdo trilateral al impulsar leyes para robustecer el sector público eléctrico del país latinoamericano, apunta el experto. El T-MEC también respeta el derecho de México sobre sus recursos de hidrocarburos, recuerda el también exdirector de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). Sin embargo, dice, Estados Unidos sustenta su controversia en el criterio de que México no está otorgando un trato nacional a los bienes estadounidenses, como señala el artículo 2.3 del Tratado. A la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) también le disgusta que México no está otorgando un trato equivalente a sus intenciones financieras como haría con inversionistas nacionales."[Lo que dice Washington es que] el Gobierno de México no es imparcial en los procedimientos administrativos", observa Martínez Cortés. "Aseguran que México hace daño a las empresas estadounidenses", subraya. Por precisar, el monto del dañoLos mecanismos de resolución de controversias del T-MEC trazan que, tras revisar las inconformidades, el panel convocado emita un informe en el que fije el monto para restaurar el daño a las empresas energéticas estadounidenses, por lo que ahora no puede saberse qué cantidad pagaría México como sanción en caso de que el caso no resulte a su favor, indica Martínez Cortés. "El panel precisa bajo qué forma, bajo qué procedimiento es que México estaría resarciendo ese daño", señala.Si se determina la suspensión de beneficios a México, será el panel quien determine los mecanismos para ello, no Estados Unidos, añade. México usó los mecanismos de consulta primeroAunque Estados Unidos se ha inconformado con la política energética de México, el establecimiento de las mesas de consulta fue requerido, primeramente, por el Gobierno mexicano en materia automotriz, asegura Martínez Cortés. "México ha sido beneficiado sobre este procedimiento", considera.Además, llama a recordar que el T-MEC se negoció en el contexto de una política de inconformidad del expresidente Donald Trump con el entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito por los mismos tres países en la década de 1990.Además, ejemplifica que, en 2020, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos generaron beneficios por 414.000 millones de dólares, mientras que en 2021 se alcanzaron 459.000 millones de dólares.

