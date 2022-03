https://mundo.sputniknews.com/20220328/chomsky-que-ucrania-se-sume-a-la-otan-es-como-si-mexico-permitiera-maniobras-militares-a-china-1123695584.html

Chomsky: Que Ucrania se sume a la OTAN es como si México permitiera maniobras militares a China

En entrevista con C. J. Polychroniou, el también lingüista explicó que en los asuntos mundiales todos entienden que México no podría unirse a una alianza militar encabezada por China que le permita al país gobernado por Xi Jinping emplazar armamento contra Estados Unidos o realizar maniobras militares con elementos del Ejército de Liberación del Pueblo chino.Del mismo modo, indicó el analista, un programa constructivo para alcanzar la paz entre Kiev y Moscú sería que Ucrania tome el camino opuesto a la declaración conjunta sobre la sociedad estratégica entre ese país europeo y Estados Unidos, que declaraba puertas abiertas para el ingreso del país que gobierna Volodímir Zelenski a la OTAN, firmado por la Casa Blanca en septiembre de 2021.El acuerdo, además, contemplaba otorgar armamento avanzado antitanques y de otro tipo, además de adiestramiento bélico, recordó el autor de Lo que realmente quiere el Tío Sam.Chomsky recordó que el expresidente estadounidense George H. W. Bush prometió no expandir las fronteras de la Alianza Atlantista hacia el este, acuerdo que fue violado por el también expresidente Bill Clinton desde 1998, lo que generó desacuerdos en la política estadounidense y el rechazo de secretarios de Estado históricos como Henry Kissinger, involucrado en la guerra de Vietnam y el golpe de Estado perpetrado contra Salvador Allende en Chile en 1973.El analista e impulsor de la gramática generativa consideró que la construcción de un acuerdo eficaz entre Ucrania y Rusia podría posibilitarse si Estados Unidos accede a participar con un programa constructivo que, en términos generales, garantice la neutralidad de Kiev, asegure que no se integrará a una alianza militar hostil al Kremlin y no albergue armas dirigidas contra territorio ruso.Chomsky consideró que Ucrania tendría que organizar un pacto federal que otorgue cierto grado de autonomía a la región prorrusa del Donbás.El académico del Massachusetts Institute of Tecnhology (MIT) destacó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impulsa una ley nacional de autorización de defensa que pretende formar una cadena ininterrumpida de estados centinelas apoyados por su país que vaya de Japón y Corea del Sur hasta Australia, Filipinas, Tailandia, Singapur e India, para rodear a China, su principal rival económico.Además, calificó de poco alentador que más del 33% del pueblo estadounidense aprueba una acción militar de su ejército en Ucrania, incluso a riesgo de detonar un conflicto nuclear con Rusia.

