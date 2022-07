EEUU y Canadá abren inéditas consultas con México sobre políticas energéticas

https://mundo.sputniknews.com/20220727/eeuu-y-canada-abren-ineditas-consultas-con-mexico-sobre-politicas-energeticas-1128762206.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Por primera vez en 28 años de libre comercio, EEUU y Canadá plantean consultas con México sobre políticas energéticas que... 27.07.2022, Sputnik Mundo

La etapa de consultas comenzó el 20 de julio pasado y durarán 75 días, abiertas por presuntos incumplimientos del Tratado México, EEUU, Canadá (T-MEC) renegociado por iniciativa del entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2020) y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entró en vigor en 2020.Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, anunció en una misiva que las políticas de México "socavan a las compañías estadounidenses y energía producida por EEUU".Por su parte, el Ministerio de Comercio Internacional de Canadá anunció: "Estamos de acuerdo con EEUU en que estas políticas son inconsistentes con las obligaciones de México".López Obrador impulsó cambios legislativos y admnistrativos en materia energética para fortalecer a las compañías estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que tengan trato preferencial sobre las firmas inversionistas privadas y extranjeras.La controversiaEl tema fue abordado en el viaje de López Obrador a Washington para sostener una reunión con su par Joe Biden, el 12 de julio pasado.En efecto, ocho días después de la visita a la Casa Blanca estalló el inédito llamado conjunto a consultas.La Chamber of Commerce —Cámara de Comercio, influyente representación empresarial de EEUU— expresó el mismo reclamo y contradijo la evaluación oficial que consideraba la visita como amistosa y muy exitosa.Esta es la primera vez desde 1994 que México es señalado de incumplimientos del tratado de libre comercio.El país latinoamericano ya aplicó el mismo mecanismo en 2018, cuando acusó a EEUU de violaciones por restringir la entrada de camiones de carga mexicanos a carreteras estadounidenses. Aquella vez, aplicó aranceles a sectores estadounidenses sensibles hasta que ganó el litigio.El académico, posdoctorado en Energía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), señala a esta agencia que "era evidente que llegaría este momento, en virtud de que el Gobierno no ha modificado su discurso de defender las empresas energéticas nacionales a toda costa, que fue una promesa de la campaña presidencial en 2018".El experto comenzó sus investigaciones en 2013, año de una reforma constitucional que puso fin ocho décadas de monopolio energético estatal, que abrió el sector a la inversión extranjera, por primera vez desde la nacionalización de la industria petrolera de 1938.Juan Carlos Baker, negociador del nuevo tratado en 2018, comentó a periodistas que "hay una serie de disposiciones que suena muy difícil reconciliar, como la clara preferencia que por las empresas estatales, los trámites, permisos, y licencias, que el Gobierno no ha autorizado a los inversores privados".Un país privilegiadoDe los casi 40.000 millones de dólares invertidos en generación de energía fotovoltaica y eólicas, unos 10.000 millones de dólares proceden de compañías estadounidenses, otro monto similar de empresas canadienses y el resto de firmas europeas y mexicanas.La irradiación solar promedio en el territorio mexicano es cinco veces el valor registrado en Alemania.Ese potencial de generación fotovoltaica se multiplicó 16 veces en cinco años, desde 2017, y con las inversiones en parques solares se podría cuadruplicar en 2030, según la Agencia Internacional de las Energías Renovables.Juárez señala que "todas estas compañías obtuvieron licitaciones de manera legal y están operando numerosos proyectos en el sector energético: gas, petróleo, energía solar o eólica".No obstante, el experto del ITESM recuerda que López Obrador considera más importante sostener su mensaje político nacionalista, que sus consecuencias.Juárez avizora una creciente confrontación con Washington, que comenzó desde que López Obrador encabezó un boicot a la Cumbre de las Américas, celebrada el mes pasado en Los Ángeles, California, cuando decidió no asistir si no eran invitados por EEUU Cuba, Nicaragua y Venezuela.Si la respuesta mexicana a las consultas no satisface a EEUU y Canadá, comenzará la fase contenciosa en un panel de tres expertos, que escucharán a las partes y a testigos, antes de emitir un veredicto en seis meses más.

