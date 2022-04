https://mundo.sputniknews.com/20220428/por-que-se-exhiben-tanto-amlo-acusa-intereses-trasnacionales-en-rechazo-a-la-reforma-electrica-1124950230.html

"¿Por qué se exhiben tanto?": AMLO acusa intereses trasnacionales en rechazo a la reforma eléctrica

Reunido en Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo localizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que apoyaron la iniciativa de ley, el mandatario criticó la decisión opositora que le impidió alcanzar la mayoría calificada necesaria para su aprobación."¿Por qué se exhiben tanto? Lo cierto, hoy en la mañana hablábamos de eso, es que detrás de todos estos asuntos hay intereses creados que no son, por eso la actuación de ustedes es ejemplar, porque no son ni siquiera intereses nacionales, son trasnacionales y no son sólo las empresas fachadas porque Iberdrola no deja de ser una empresa fachada", acusó López Obrador."Detrás de Iberdrola están los grandes fondos de inversión, entonces a esos dueños de esos grandes fondos pues a ellos no les importa el que se desprestigie un partido en México, a ellos lo que les interesa son sus intereses, hablando de manera redundante, lo que les importa es el dinero", agregó.Así, el mandatario lamentó que legisladores mexicanos no piensen en ese panorama y en la posibilidad de ser utilizados por intereses extranjeros mientras contribuyen al deterioro de su propio partido, en beneficio de estrategias de otros países, que ni siquiera dan la cara."¿Por qué se deja manipular de esa forma?", cuestionó."Sabíamos que no iba a ser fácil la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica, sabíamos eso, pero nos protegimos ante la traición, nos blindamos y se cuidó al pueblo de México y a los intereses superiores de nuestra patria", defendió."(El rechazo opositor) fue un triunfo pírrico porque ya teníamos en proceso la ley eléctrica y la Suprema Corte declaró constitucional la ley eléctrica, y logramos en esencia lo que buscábamos. Al declararse constitucional la ley eléctrica se resolvió el problema del mal trato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", añadió el presidente.También recordó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron el modelo de autoabasto en la producción y generación de la energía eléctrica del país."Ya legalmente se va a recuperar todo ese mercado, con la primer medida de declarar constitucional la ley, de estar generando 38% nada más de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad ya puede pasar a producir hasta el 60, el 70% de la capacidad porque pueden operar ya todas sus plantas, toda su capacidad, ya no hay limitación en el llamado despacho", expuso."Y fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador, los que verdaderamente mandan, no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54-46 (la proporción entre gestión pública y privada) y ahora la Comisión Federal puede tener hasta el 90%", añadió.López Obrador aseveró que no actuará de manera arbitraria contra las empresas que ejercen el autoabasto, sino que dialogará con ellas para alcanzar un acuerdo de distribución.

