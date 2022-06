https://mundo.sputniknews.com/20220608/no-soy-calderon-amlo-rechaza-los-nexos-con-el-narco-y-saca-los-trapos-sucios-de-ted-cruz-1126446235.html

"No soy Calderón": AMLO rechaza los nexos con el narco y saca los "trapos sucios" de Ted Cruz

El senador por Texas Ted Cruz ha recibido recursos económicos de burós defensores de la portación de armas en Estados Unidos y por eso se niega a rechazar su... 08.06.2022, Sputnik Mundo

Luego de que el senador por Florida Marco Rubio acusó que el presidente mexicano ha permitido la expansión del crimen organizado en su país, el mandatario se inconformó y lo criticó tanto a él como a Cruz, durante su conferencia matutina de este miércoles 8 de junio.Además, dijo que Cruz recibe financiamiento de los cabilderos defensores de armas en Estados Unidos para orientar su posición legislativa."Yo le digo al señor Ted Cruz, Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas", asentó el mandatario."Porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo las pruebas", sostuvo.Además, exhibió un video donde un periodista aborda a Cruz acerca de la demanda ciudadana de regular la venta de armas, luego del tiroteo de Uvalde, Texas, que produjo la muerte de 19 menores de edad y dos personas adultas.En el clip reproducido en la conferencia matutina, el legislador acusa al periodista que lo aborda de tener una agenda política y evita dar una respuesta clara sobre la regulación de armamento en Estados Unidos.López Obrador también señaló a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), buró de cabildeo político que defiende la portación de armas para estadounidenses, por sus vínculos con parlamentarios tanto demócratas como republicanos.El 7 de junio, luego de que el mandatario mexicano aclaró que no participaría en la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el senador por Florida Marco Rubio criticó su decisión."Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana", aseveró el parlamentario.

