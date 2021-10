https://mundo.sputniknews.com/20211025/amlo-acusa-al-fmi-de-provocar-decadencia-economica-y-social-en-el-mundo-1117488908.html

AMLO acusa al FMI de provocar decadencia económica y social en el mundo

AMLO acusa al FMI de provocar decadencia económica y social en el mundo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) produjo decadencia económica y social en todo el mundo, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre... 25.10.2021, Sputnik Mundo

"No estoy de acuerdo con ellos, respeto sus políticas, no creo en sus políticas, causaron la decadencia económica, social en el mundo, ellos son responsables de la crisis mundial, los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales", aseguró."En abono a estos organismos, la mayor responsabilidad recae en los gobiernos neoliberales, que se sometieron a esas políticas porque mandaban sus recomendaciones, sus recetas y se aplicaban en los países al pie de la letra", abundó el mandatario en la conferencia matutina del 25 de octubre.La sugerencia de cancelar la refinería de Dos Bocas tiene como propósito oculto que México siga comprando gasolinas al extranjero, acusó López Obrador."No coincidimos, los respetamos, pero pues ya no tienen ellos la misma influencia que tenían antes, es que era impresionante cómo ordenaban lo que se tenía que hacer", sostuvo.Además, aseguró que México antes tenía que entregar su petróleo por anticipado ante los intereses de Estados Unidos, bajo condiciones onerosas. La Unión Americana se encargó de formar académicamente a los encargados de la política económica en México para influir ideológicamente en sus decisiones, aseveró el mandatario.López Obrador añadió que los organismos financieros internacionales decidieron privatizar todo el sector público mediante lo que llamaron reformas estructurales.

