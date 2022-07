https://mundo.sputniknews.com/20220725/polonia-y-grecia-se-unen-a-espana-en-su-rechazo-a-reducir-el-consumo-de-gas-1128679324.html

Polonia y Grecia se unen a España en su rechazo a reducir el consumo de gas

Grecia y Polonia, al igual que España, cancelaron la propuesta de la Comisión Europea (CE) de reducir en un 15% la demanda de gas en el bloque comunitario... 25.07.2022

PoloniaPolonia no aceptará reducir el consumo de gas, como aceptaron hacerlo otros países de la Unión Europea, declaró este lunes en una rueda de prensa la ministra polaca de Clima y Medio Ambiente, Anna Moskwa.Según Moskwa, "resulta difícil que el Estado acepte la reducción obligatoria del consumo de gas, sin saber cómo será el próximo invierno, sin tener garantizados sus propios intereses"."Podemos hablar sobre el tema de los mecanismos voluntarios, podemos hablar sobre el tema de la economía en algunos países, como dice la agencia internacional de la energía", agregó.La ministra polaca recordó que "mañana en Bruselas se celebrará una reunión sobre la seguridad energética" y la cuestión del gas.La ministra de Polonia recalcó que Varsovia no tiene ni necesita "ninguna restricción". Según Moskwa, no solo su país está en contra de las propuestas de la Comisión Europea."Es difícil discutir los mecanismos obligatorios preparados por la Comisión Europea en unos pocos días, se puede decir, sobre la marcha. No podemos aceptar eso, y no solo nosotros. Grecia, Portugal, España, Chipre, Malta y otros países también se oponen a semejantes decisiones", recalcó.GreciaGrecia tampoco pudo aceptar la propuesta de la Comisión Europea , afirmó el portavoz del gobierno griego, Yannis Iconomou."Tengo que decir que esa propuesta de la CE para reducir un 15% el consumo de gas, tal como lo publicó la CE, no puede aceptarse por nuestro Gobierno teniendo en cuenta el consumo promedio de los últimos 15 años", dijo en una sesión informativa.Según el vocero, para Grecia, el plan del Ejecutivo Europeo implica una reducción mucho mayor de un 24%Señaló que algún tipo de reducción del consumo solo sería posible sobre la base de los datos del año anterior.La Comisión Europea propuso el pasado 20 de julio coordinar las medidas de reducción de la demanda de gas, estipulando que los Estados, inicialmente, se comprometen de forma voluntaria a reducir su necesidad en un 15% para el período entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023.Una vez aprobada la regulación, la Comisión Europea, tras consultarlo con los Estados de la UE, podría emitir la llamada "advertencia" sobre la seguridad de los suministros, lo que significaría la obligación de todos los países de reducir la demanda.Ese mecanismo podría activarse si se reducen seriamente o cesan por completo los suministros de gas desde Rusia,.Algunos países, como España, han afirmado que no están de acuerdo con la idea ya que no dependen tanto del gas ruso para exigir a sus ciudadanos que disminuyan el consumo.El próximo 26 de julio, según anunció el 22 de julio la Cancillería de Francia, los ministros de Energía de la UE debatirán en Bruselas la medida propuesta por la Comisión Europea.Por su parte, Moscú afirma que las dificultades tecnológicas con los suministros de gas ruso se deben a las sanciones impuestas por Occidente. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la compañía gasística rusa Gazprom siempre cumple sus obligaciones.

