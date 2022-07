https://mundo.sputniknews.com/20220723/espana-sobre-el-plan-de-ahorro-energetico-de-la-ue-no-podemos-aceptar-imposiciones-1128645741.html

España sobre el plan de ahorro energético de la UE: "No podemos aceptar imposiciones"

España sobre el plan de ahorro energético de la UE: "No podemos aceptar imposiciones"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, advirtió que su país no está de dispuesto a asumir medidas dictadas por la Unión Europea (UE) sin una... 23.07.2022, Sputnik Mundo

La propuesta de reducción de consumo de gas de la Comisión Europea (CE) ha empezado a desatar desacuerdos internos entre los países que conforman el bloque. España ya ha dicho que no seguirá el plan de ahorrar gas en 15% para depender cada vez menos de este combustible ruso. Ahora el presidente español, Pedro Sánchez, ha realizado una serie de declaraciones que confirman el rechazo de la nación ibérica hacia las políticas de la Unión Europea encaminadas a evitar una posible crisis energética durante el próximo invierno. El desacuerdo de España sucede en momentos en que el gas ya ha comenzado a circular desde Rusia hacia Alemania —y por ende a otros países del bloque— a través del gasoducto Nord Stream 1. Y aunque existen dudas en Bruselas sobre si el combustible seguirá bombeando en los próximos meses, Moscú sostiene que, si ha habido recortes o dificultades en el suministro, es a causa de las sanciones que ha impuesto Occidente en contra de Rusia desde el pasado 24 de febrero, cuando estalló el conflicto en Ucrania. El presidente español, Pedro Sánchez, afirma que el plan propuesto por la zona euro no contempla las particularidades de cada país. Sin embargo, el mandatario explicó que en los próximos días se llegará a un acuerdo con la Unión Europea que resulte benéfico para todas las partes. El objetivo, señaló, es alcanzar un convenio "equilibrado, solidario y europeísta que garantice la seguridad de suministro de todos los Estados miembros".Ante la escalada de los precios de los combustibles a nivel global y las sanciones de Occidente a la industria energética de Rusia, la Unión Europea busca alternativas para no quedarse sin energía en los próximos meses. Antes de las tensiones entre Kiev y Moscú, el bloque europeo tenía una gran dependencia energética de Rusia. Casi el 40% del gas que consume en la zona euro proviene de territorio ruso, según han reconocido los líderes europeos. Hay países, eso sí, que dependen mucho más que otros, como Hungría y República Checa, que decidieron no participar en algunas sanciones a Moscú porque dependen hasta en 65% del gas ruso.La eurozona ha dicho que su objetivo es, para finales de 2022, reducir sus importaciones de gas ruso hasta en un 90%.

