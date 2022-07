https://mundo.sputniknews.com/20220720/espana-contraria-a-aplicar-la-reduccion-del-15-en-el-consumo-del-gas-que-pide-la-ue-1128505440.html

España se niega a aplicar la reducción del 15% en el consumo del gas que pide la UE

El Gobierno de España se niega a recortar en un 15% el consumo de gas de acuerdo con la propuesta de Bruselas, comunicó la vicepresidenta de Transición... 20.07.2022, Sputnik Mundo

La ministra aseguró que España será solidaria con Europa, pero que no lo será "a costa de los consumidores". Según ella, "las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz en sus casas"."Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio desproporcionado sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa", dijo Ribera.

