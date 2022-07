https://mundo.sputniknews.com/20220724/la-ue-intenta-acordar-exenciones-del-plan-para-reducir-la-demanda-de-gas-1128658299.html

La UE intenta acordar exenciones del plan para reducir la demanda de gas

La UE intenta acordar exenciones del plan para reducir la demanda de gas

MOSCÚ (Sputnik) — Los países de la Unión Europea tratan de acordar exenciones de la iniciativa presentada por la Comisión Europea para reducir la demanda del... 24.07.2022, Sputnik Mundo

Según el proyecto visto por The Financial Times, mientras que los objetivos de la reducción de la demanda voluntarios serán iguales para todos los miembros de la UE, las metas obligatorias tomarán en cuenta la medida en la que cada país depende del gas ruso, así como la cantidad del combustible que ha logrado almacenar.Se propone que el límite del consumo debería ser menor para los países que tienen el gas extra que pueden exportar a otros miembros de la UE tanto mediante suministros del gas natural licuado como gasoductos.La iniciativa presentada por el Ejecutivo europeo el 20 de julio propone coordinar las medidas de reducción de la demanda de gas, estipulando que los Estados, inicialmente, se comprometen voluntariamente a reducir la demanda en el 15% para el período entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023.Una vez aprobada la regulación, la Comisión Europea, tras consultarlo con los Estados de la UE, podría emitir la llamada "advertencia" sobre la seguridad de los suministros, lo que significaría la obligación de todos los países de reducir la demanda. Tal mecanismo podría activarse si se reducen seriamente o cesan por completo los suministros de gas desde Rusia, explicó la presidente de la Comisión Europea, Ursula Von del Leyen.Algunos países, como España, han afirmado que no están de acuerdo con la idea ya que no dependen tanto del gas ruso para exigir a sus ciudadanos que disminuyan el consumo.El próximo 26 de julio, según anunció el 22 de julio la Cancillería de Francia, los ministros de Energía de la UE debatirán en Bruselas la medida propuesta por la Comisión Europea.Por su parte, Moscú afirma que las dificultades tecnológicas con los suministros de gas ruso se deben a las sanciones impuestas por Occidente. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la compañía gasística rusa Gazprom siempre cumple sus obligaciones.A inicios de julio, Gazprom se vio obligado a reducir el bombeo de gas en un 60% a causa de la demora de la turbina vital para el gasoducto Nord Stream 1 por parte de la filial canadiense de Siemens. El presidente ruso, Vladímir Putin, explicó que la verdadera razón de esta situación fue el intento de Canadá de salir al mercado europeo con su propio petróleo y gas.

