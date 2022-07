https://mundo.sputniknews.com/20220721/contra-la-agresion-de-eeuu-venezuela-cuba-y-nicaragua-la-vanguardia-de-la-integracion-regional-1128524654.html

Contra la "agresión de EEUU": Venezuela, Cuba y Nicaragua, la vanguardia de la integración regional

Sputnik analiza con funcionarios y analistas el momento de los tres países de América Latina que han desafiado la Doctrina Monroe en la región, que padecen... 21.07.2022, Sputnik Mundo

En la última Cumbre de las Américas, realizada en junio pasado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron excluidas por el Gobierno de Joe Biden, resolución que desató una protesta generalizada entre los Gobiernos latinoamericanos y caribeños y profundizó el divorcio de EEUU y su "patio trasero".La decisión de Washington, lejos de debilitar a la vanguardia de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), fortaleció la unidad de estos tres países, demonizados por el imperialismo estadounidense y sometidos a una sostenida y férrea agresión, que en el caso de Cuba ya supera las seis décadas.En la capital de Venezuela, el embajador cubano, Dagoberto Rodríguez, recibió a Sputnik en la sede diplomática donde hace poco más de 20 años, durante el golpe de Estado contra el líder bolivariano Hugo Chávez, grupos de la derecha venezolana llevaron a cabo un violento asedio.Para el diplomático, quien por varios años sirvió como jefe de la sección de Intereses de Cuba en Washington, el resultado de la pasada Cumbre de las Américas es una expresión de lo que está ocurriendo en la región."Se vive un momento de comprensión de la necesidad de unirnos, de que nos enfoquemos en los problemas que son fundamentales para nuestros pueblos y nos alejemos de las políticas imperiales. Tanto Cuba, como Venezuela y Nicaragua tenemos una firme voluntad de continuar construyendo relaciones cada vez más sólidas y eficaces para cumplir los sueños y las aspiraciones de nuestros países", expresó el embajador cubano.Rodríguez añade que la sintonía que hay entre estos tres países, considerados por Washington como parte del "eje del mal", no es coyuntural, se remonta a sus tradiciones históricas y se sustenta en el pensamiento de Simón Bolívar, el Apostol Martí y Augusto César Sandino.Venezuela y la apuesta por un mundo pluripolar"Esa sintonía política e ideológica corresponde a la sintonía de los pueblos del continente, que desde la Patagonia al Río Bravo tienen dos siglos luchando por su emancipación desde la perspectiva bolivariana", indicó en entrevista con Sputnik el vicecanciller venezolano para el Caribe, Raúl Li Causi.El 27 de mayo pasado se reunieron en La Habana los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP durante la XXI Cumbre del bloque bolivariano en cuya declaración final denuncian "las pretensiones de dominación imperialista" y ratifican el compromiso con el fortalecimiento del ALBA "con la genuina integración regional liderada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)".Para el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicolás Maduro, no es casual que estos tres países fundadores del ALBA reciban "la arremetida de Washington", justamente porque su papel "es ubicarse a la vanguardia del proceso de integración de toda Latinoamérica y el Caribe".Recuerda el vicanciller venezolano que los ataques de EEUU a la CELAC tuvieron la intención de "perpetuar el modelo según el cual latinoamérica es territorio de influencia estadounidense"."La CELAC fue iniciativa, entre otros, del comandante Chávez, para construir un espacio de intercambio, sobre la base del respeto a la soberanía y a las opiniones y los países del ALBA, trabajamos incesantemente para generar un espacio de diálogo en Latinoamérica y el Caribe. Y este esfuerzo se realiza con la conciencia de que somos un continente heterogéneo, con Gobiernos de visiones muchas veces disímiles, pero estamos convencidos que el respeto a la soberanía y el diálogo regional son las vías inexorables para la prosperidad de nuestros pueblos", finalizó Li Causi.Cuba: ejemplo de resistencia y lucha antiimperialista"Tanto Venezuela como Cuba, han cumplido un papel central en la lucha contra el imperialismo: han demostrado una gran capacidad de resistencia en defensa de la soberanía, así el enemigo sea muy poderoso en materia económica y militar. Cuba lleva más de seis décadas resistiendo la agresión criminal de EEUU, y nosotros aquí en Venezuela 22 años en ese camino. Y aquí estamos", relata a Sputnik el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Edgardo Ramírez.Ramírez preside en Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Cuba, y señala que la clave para sostenerse pese a los inclementes ataques contra la economía, la infraestructura, con guerra bacteriológica e intentos de magnicidio contra sus líderes, ha sido mantener siempre una posición antiimperialista.Hoy, destaca el diputado del PSUV, cuando las fuerzas de ultraderecha latinoamericanas comienzan otra vez a debilitarse y el imperialismo a perder influencia en la región, hay un mejor terreno para propiciar la otra "fuerza poderosa" que tienen estas revoluciones: el proceso de integración.Ramírez coloca como ejemplo el sistema público de salud que Venezuela ha podido articular, reforzado con la Misión Barrio Adentro, a través de la presencia de médicos cubanos en todos los municipios del país y que considera vital para las relaciones entre ambas naciones. Asimismo, resalta los vínculos en materia de seguridad energética, que han podido garantizar durante años el suministro de 90.000 barriles de petróleo venezolano a la economía cubana.Cooperación Cuba-VenezuelaEl Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, fue firmado por Fidel Castro y Hugo Chávez en el año 2000 y desde su aplicación han pasado por Venezuela cerca de 160.000 médicos, y en total más de 250.000 cubanos han trabajado en distintos sectores sociales y económicos del país sudamericano.Actualmente, alrededor de 20.000 cubanos se encuentran en Venezuela cooperando, fundamentalmente en el área de la salud, pero también en los sectores de la educación, la cultura, la agricultura y el deporte."Por encima de la perversidad que el imperio ponga en marcha contra nosotros, esa cooperación se mantendrá. Porque es un principio firme que viene, no sólo de la voluntad firmada en su momento por Chávez y Fidel, sino que también viene de nuestra historia de hermandad", aseguró a Sputnik el embajador de Cuba en Venezuela.Consultado sobre el escenario regional en el corto y mediano plazo, mientras EEUU y la OTAN llevan adelante un conflicto en Europa para cercar a Rusia, el diplomático cubano fue categórico al afirmar que "mientras exista imperialismo el peligro de la guerra estará presente"."Por la guerra es consustancial con el fenómeno imperialista, si uno ve la historia, el imperialismo ha generado riquezas mediante guerras, y el escenario de guerra presente hoy en Europa lo cierto es que es una guerra provocada por EEUU, a través de una política de cerco contra Rusia, usando además un aparato militar agresivo como la OTAN. Por lo tanto, nosotros no podemos nunca descartar esa posibilidad", finalizó el embajador Dagoberto Rodríguez.Nicaragua sandinista, 43 años despuésA 43 años del triunfo del Frente Sandinista, Nicaragua juega un papel geopolítico importante, no solo de cara a la confrontación directa con EEUU, sino que en una geometría de poder mucho más compleja, afirma en entrevista con Sputnik el analista venezolano Hernán Zamora."Por ejemplo, el proyecto de construcción del canal de Nicaragua implica la presencia, por supuesto, de China en esta zona y además permite generar comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico que da un importante giro sobre el control marítimo de EEUU en la región", ejemplifica Zamora, quien es vicerrector académico de la Universidad de Latinoamérica y el Caribe.El entrevistado viajó a Managua en enero de 1981. Tenía 14 años, y le tocó acompañar a sus padres, quienes con un grupo de profesores universitarios integrantes del Comité de Solidaridad con Nicaragua decidieron participar como internacionalistas del proceso de contrucción de la joven Revolución Sandinista en distintas áreas del Estado nicaragüense.Hoy recuerda en charla con Sputnik que desde los primeros años del Frente Sandinista en el poder se habían comenzado a desarrollar con fuerza acciones contrarrevolucionarias, que desataron primero un proceso inflacionario que incluyó la escasez de productos, de alimentos y medicinas, y luego las primeras acciones de la "todavía incipiente contrarrevolución armada que se ubicaba principalmente en la frontera con Honduras".Zamora cuenta que pudo ver cómo los ataques contrarrevolucionarios instigados por EEUU no han variado a pesar del paso de las décadas, como por ejemplo el bloqueo que se repite 43 años después en Venezuela, sin embargo observa que hoy esa confrontación contra la Nicaragua sandinista "no se da en plano ideológico, sino que se da más una lucha económica y política".

