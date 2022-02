https://mundo.sputniknews.com/20220212/nicaragua-y-china-por-que-resurge-el-proyecto-de-canal-interoceanico-1121583237.html

Nicaragua y China: ¿por qué resurge el proyecto de canal interoceánico?

La evolución social, política y económica de Nicaragua está mediada desde el siglo XIX por la posible construcción del canal que una al mar Caribe con el... 12.02.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, los expertos entrevistados por Sputnik consideran que el canal interoceánico no será un proyecto a corto plazo, pues su costo supera los 50.000 millones de dólares, si bien triplicaría el tamaño de la reconocida vía panameña y aceleraría el cruce de alrededor de 5.000 barcos de gran calado anualmente entre esos espacios marítimos.Para Josseline Yaleska Muñoz Berroterán, politóloga, analista política y estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), desde el punto de vista regional, China promueve sus intereses hacia ese tipo de vínculos comerciales, mediante la construcción de puertos, sobre todo, en la parte caribeña de las naciones latinoamericanas.Sumado a ello, argumentó a Sputnik, los proyectos de infraestructura vial asumidos por el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) garantizan la existencia de una ruta terrestre que conecta Pacífico, Caribe y Managua, la capital; y permite el traslado rápido de las mercancías y la reducción de los precios del transporte.La también editora y coordinadora del blog universitario de pensamiento político llamado Ideario Popular aludió a la existencia de una propuesta de construcción de un puerto de aguas profundas en Bluefields, ciudad cabecera de la Región Autónoma del Caribe Sur, con capacidades similares a las del Puerto de Corinto en el Pacífico, el principal embarcadero de la nación.Lo que sí constituye una realidad más palpable, añadió, es el incremento del flujo económico y comercial que tributará en la estabilidad financiera para los emprendedores y gestores de negocios familiares, a su juicio, "quienes producen la verdadera riqueza nacional y los encargados del intercambio de capitales".Relaciones favorables para NicaraguaLa licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho, politóloga y militante del FSLN Andrea Pérez refirió a Sputnik que China enfoca su política exterior socialista en la reestructuración del comercio global, para desplazar los intereses de las naciones imperialistas y promover cooperación, equidad y progreso intercontinental.De acuerdo con la experta, Nicaragua reportó el pasado año una cobertura eléctrica nacional de 99%, de ahí que la firma de convenios con el país asiático consignados a la inversión en infraestructura para la transferencia de electricidad y energías renovables contribuirá a la llegada de ese servicio al total del territorio nacional.Según Muñoz Berroterán, China suple y robustece, incluso, el vacío que pudo haber dejado Taiwán como socio comercial. Uno de los pasos iniciales en ese sentido fue la rúbrica del llamado Acuerdo de Cosecha Temprana, mediante el cual Pekín adquirirá una cesta de productos valorados en 86 millones de dólares, antes comprados por Taipéi.El economista nicaragüense Camilo España advirtió cómo la materialización del canal supondría la obtención de más y mejores mercancías, insumos y servicios, a precios inferiores a los actuales; asimismo, la creación de empleos formales e informales y la dinamización de las importaciones y las exportaciones.El sistema de monitoreo de la opinión pública M&R Consultores presentó los resultados de una encuesta el martes 25 de enero, aplicada en 15 departamentos y dos regiones autónomas, la cual arrojó entre los indicadores una aprobación de 69,7% respecto al restablecimiento de las relaciones con China y 78,9% manifestó "mucha esperanza" con esos lazos.Sobre el canal interoceánico, 55,5% de los participantes en el estudio valoró el beneficio para los dueños de propiedades en las zonas aledañas; 53,4% consideró la preservación y restauración del Lago Nicaragua o Cocibolca, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica, y 76,2% aboga por la puesta en marcha de esa vía de navegación.Mario Miguel Cienfuegos, antropólogo, doctor en Historia y director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN-Managua) consideró este acercamiento con China como una contención frente a las políticas estadounidenses y los calificativos respecto a América Latina."El término patio trasero, Washington lo empleó como referencia a su área tradicional de dominación y a su principal esfera de influencia. Ahora, el presidente Joe Biden nos denominó el pasado 20 de enero como el patio delantero. Ni siquiera son buenos vecinos, si tenemos en cuenta su apoyo a regímenes dictatoriales en la región", agregó.Desde enero de 1979 el Ejecutivo de esa nación norteña cambió el reconocimiento de Taipéi a Pekín, así como, el rumbo de sus relaciones diplomáticas. Es decir, "Estados Unidos no reconoce a Taiwán, pero sí obliga a los Gobiernos subyugados de la región a mantener lazos oficiales con ese territorio asiático; es una hipocresía política", expresó Cienfuegos.Tratado de Libre Comercio: ¿un mecanismo posible?Los acuerdos marco de cooperación bilateral suscritos en diciembre y enero últimos constituyen la base para la negociación de un futuro Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países. Esos mecanismos, reconocieron los expertos consultados por Sputnik, tienen el objetivo común de reducir los indicadores de pobreza y pobreza extrema en Nicaragua.En este sentido, consideró el intento de EEUU por asediar los ingresos de Managua, a partir de la aplicación de sanciones unilaterales, y la oportunidad que ofrece China como mercado receptor de las materias primas. En la década de 1990, dijo, pese al ingreso de capital foráneo, los estratos más populares de la sociedad no recibían ningún provecho."Ese pacto define, norma y estipula el intercambio de las partes involucradas. En el caso de Nicaragua, país productor y con una gran capacidad muy grande en cuanto a recursos naturales permitirá la apertura a sinnúmero de clientes entre una población de 1.414.359.000 de habitantes, e ingresos superiores a los percibidos con TLC firmado con Taiwán", subrayó Camilo España.El mencionado documento implementado desde 2006 ya fue derogado, junto con otros siete instrumentos jurídicos, por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre último a petición del presidente, Daniel Ortega, tras el rompimiento de vínculos oficiales con Taiwán el 9 de diciembre de 2021, tras 31 años de relaciones.Cienfuegos recordó que, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio de 1979, la nación centroamericana experimentó las consecuencias negativas del bloqueo económico de EEUU aplicado por la administración de Ronald Reagan (1981-1989), cuyo impacto incidió en el 90% de su infraestructura productiva, según datos publicados en medios de la época."No es un elemento especulativo", destacó el académico, "es hoy una posibilidad real que privilegia el comercio con el mundo entero, el multilateralismo y la competencia leal" y frena el designio histórico como área geográfica de "recibir migajas y cumplir con los designios de EEUU por sobre nuestra condición de territorios soberanos, independientes y con cartas magnas", concluyó.

