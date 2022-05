https://mundo.sputniknews.com/20220525/amlo-quien-busca-excluir-a-cuba-de-la-cumbre-de-las-americas-no-sabe-en-que-continente-se-ubica-1125833039.html

AMLO: "Quien busca excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas no sabe en qué continente se ubica"

AMLO: "Quien busca excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas no sabe en qué continente se ubica"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó sobre el afán de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las... 25.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-25T15:47+0000

2022-05-25T15:47+0000

2022-05-25T15:48+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

gobierno de méxico

cumbre de las américas

cuba

nicaragua

venezuela

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1125832610_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1a557a9c442aa45536f442f1c47e5600.jpg

"Es como la llamada Cumbre de las Américas, que hay países a los que no quieren invitar, pues no se sabe de qué continente son, ¿no?, si es una cumbre de las Américas y no se invita a todos pues ¿de dónde son?", ironizó el mandatario."Hay quienes no quisieran que se llevara a cabo la Cumbre o que fracasara o que no asistieran todos, así andan porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas", añadió en su conferencia matutina de este miércoles 25 de mayo, desde Palacio Nacional.Además, dijo que la integración continental no debe quedar en manos únicamente del poder político, el poder económico y los expertos internacionalistas, sino de todos."Vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie, entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos", también matizó.Sobre la determinación final de Washington sobre excluir o incluir a Caracas, Managua y La Habana, López Obrador declaró que ha habido muchas filtraciones en la prensa internacional, por lo que es lo mejor esperar con paciencia la determinación oficial de la administración de Joe Biden.

https://mundo.sputniknews.com/20220523/amlo-asegura-que-eeuu-ha-respetado-su-llamado-a-invitar-a-todos-a-la-cumbre-de-las-americas-1125738178.html

https://mundo.sputniknews.com/20220524/cuba-acogera-la-xxi-cumbre-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-alba-tcp-1125782415.html

méxico

cuba

nicaragua

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, méxico, gobierno de méxico, cumbre de las américas, cuba, nicaragua, venezuela, eeuu