https://mundo.sputniknews.com/20220610/la-cumbre-de-las-americas-fue-una-derrota-geopolitica-regional-de-biden-1126562403.html

La Cumbre de las Américas fue "una derrota geopolítica regional de Biden"

La Cumbre de las Américas fue "una derrota geopolítica regional de Biden"

MOSCÚ (Sputnik) — El número récord de ausencias en la Cumbre de las Américas refleja el fracaso geopolítico del líder de Estados Unidos, Joe Biden, opinó el... 10.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-10T14:50+0000

2022-06-10T14:50+0000

2022-06-10T14:50+0000

américa latina

eeuu

joe biden

cumbre de las américas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125699266_0:15:3073:1743_1920x0_80_0_0_a136cb82abf2ef84f4eccd98e6ae7d5e.jpg

El presidente de EEUU, como país sede de la Cumbre, decidió excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, bajo el argumento de que sus gobiernos no son democráticos. Esta postura generó rechazo en la región y varios mandatarios, incluido el mexicano Andrés Manuel López Obrador, decidieron no asistir.Agregó que las relaciones de EEUU con la región se caracterizan por su "ideologización", es decir, los valores de la democracia —según el criterio de Washington— deben ser una prioridad.Esta postura, concluyó Razumovski, explica por qué tres países latinoamericanos no fueron invitados a la cumbre.

https://mundo.sputniknews.com/20220606/ix-cumbre-de-las-americas-bajo-el-estigma-del-exclusion-1126352393.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, joe biden, cumbre de las américas