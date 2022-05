https://mundo.sputniknews.com/20220530/frenar-el-imperialismo-de-eeuu-es-el-mayor-desafio-del-alba-1126027901.html

"Frenar el imperialismo de EEUU es el mayor desafío del ALBA"

CARACAS (Sputnik) — Detener el plan de control de Estados Unidos en la región es el mayor reto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América... 30.05.2022, Sputnik Mundo

ALBA se creó en 2004, y surgió como parte de los planes de integración regional impulsados por los gobiernos de Cuba y Venezuela, y con el propósito de reducir la desigualdad y la pobreza, por medio de planes de desarrollo económicos.El bloque está conformado también por Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.En los últimos 18 años, ALBA, destacó Llorenti, tuvo que hacer frente "a las ofensivas de distintas perspectivas que han pretendido desarticular los esfuerzos de integración latinoamericana y caribeña".Plan de EEUUA pocos días de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en los Ángeles entre el 6 y 10 de este junio, los miembros de la alianza se reunieron en La Habana y desde allí expresaron su repudio por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con señalamientos contra la democracia de estos países.Para Llorenti el fracaso de este encuentro está predicho, "ya es un fracaso esa reunión, porque no es ni cumbre ni es de las Américas, es una reunión que es parte del intento de la lógica hegemónica de los Estados Unidos de controlar todo espacio para sus intereses hegemónicos".A Estados Unidos, consideró el secretario ejecutivo de ALBA, no le interesa abrir espacios para el fortalecimiento y la integración de la región."A Estados Unidos no le interesa la democracia no le interesan los derechos humanos, la integración de los pueblos, le interesa mantener el control hegemónico de nuestra región en términos de recursos naturales, de control de las vías de comercio internacional, vender sus productos en un mercado consumidor, y tener mano de obra barata, estos son los objetivos que tiene Estados Unidos en la región", apuntó.CondenaEl camino de la alianza en los últimos años, explicó su secretario, se vio obstaculizado por las sanciones que impuso la Casa Blanca a sus miembros y consideró que, si la justicia fuese "genuina", los responsables de aplicarlas estarían afrontando consecuencias.Sin embargo, Llorenti consideró que la región está dando "una señal muy clara de dignidad y soberanía", al centrar su mirada en bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para avanzar hacia la "genuina integración", y a la vez sentando una postura de protesta ante la exclusión en espacios como la Cumbre de las Américas.Asimismo, el secretario de ALBA destacó que las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana, el golpe de Estado en Bolivia, y las acciones contra Nicaragua, fueron golpes también para los planes de la alianza.El representante de ALBA señaló que en los últimos años los organismos de integración se vieron afectados por esta situación en la región."Si se hace un análisis de los organismos de la región se da cuenta que hicieron desaparecer Unasur, Mercosur, la Celac, antes de la presidencia pro tempore de México estaba paralizada y la ALBA se ha mantenido pese a los ataques a varios de sus miembros", agregó.Sin embargo, destacó que pese a ello ALBA pudo sortear los obstáculos y seguir avanzando hacia su fortalecimiento.En este momento, expuso Llorenti, el bloque desplegó programas de salud, educación, turismo, deporte, cultura y agricultura, así como un plan para la conectividad entre sus integrantes.El secretario también resaltó el rol de Nicaragua como productor de alimentos, el fortalecimiento de la industria farmacéutica cubana y la producción de soja en Bolivia, las cuales, sostuvo, son experiencias exitosas que figuran como ejemplo para otras naciones.

