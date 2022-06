https://mundo.sputniknews.com/20220614/evo-morales-eeuu-provoca-guerras-para-vender-sus-armas-1126756929.html

Evo Morales: EEUU provoca guerras para vender sus armas

Evo Morales: EEUU provoca guerras para vender sus armas

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de EEUU provoca guerras para vender sus armas, denunció, en una entrevista con la Agencia Sputnik, el expresidente boliviano... 14.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-14T15:05+0000

2022-06-14T15:05+0000

2022-06-14T16:28+0000

américa latina

eeuu

bolivia

mercado de armas

ventas de armas

evo morales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1122323587_0:0:3181:1790_1920x0_80_0_0_615664cb5e2c11a8bd3b0c7e0d5fd247.jpg

Además, Morales consideró que EEUU ha perdido hegemonía y su economía se ha deteriorado con el conflicto en Ucrania."De este conflicto, EEUU pierde hegemonía y economía", afirmó Morales.Como ejemplo de pérdida de hegemonía, Morales sostuvo que EEUU "perdió el mando" en América Latina con este conflicto.Añadió que los pueblos del mundo están a favor de Rusia porque en el conflicto en Ucrania está en juego el multilateralismo y la soberanía de las naciones.Cumbre de las AméricasAsimismo, el expresidente boliviano destacó que la Cumbre de las Américas, organizada la semana pasada por EEUU, fue un "rotundo fracaso" para Washington y mostró que el país norteamericano está perdiendo su hegemonía en la región."EEUU ya no tiene mando en América. Esta Cumbre de las Américas es un rotundo fracaso para EEUU y para la OEA (Organización de los Estados Americanos). También significa un nuevo triunfo, todos cuestionaron por qué la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua", expresó Morales.Indicó que varios presidentes no asistieron a la cumbre en solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua.Al menos siete mandatarios de la región, entre ellos los presidentes de México, de Bolivia, de Honduras y de Guatemala, no acudieron al encuentro, que se realizó la semana pasada, en repudio a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Argentina, Alberto Fernández, criticaron la decisión de EEUU de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua bajo el argumento de que sus gobiernos son "ilegítimos" y "autocráticos".Fernández, incluso, afirmó que la OEA debe ser reestructurada si quiere volver a ser un organismo de referencia.La Cumbre de las Américas, que se constituyó en 1994 y se suele convocar cada tres años, con la excepción de la anterior edición, que tuvo lugar en 2018, es el único encuentro que en principio convoca a los 35 jefes de Estado de los países de América, miembros de la OEA.InflaciónPor otro lado, Morales sostuvo que los expertos en EEUU señalan que la inflación de ese país es la peor de los últimos 30 años y que es ocasionada por "financiar, inventar, crear e impulsar guerras".La economía estadounidense se expandió un 5,7% en 2021, creciendo también a su ritmo más rápido en cuatro décadas después de una caída del 3,5% en 2020 debido a complicaciones provocadas por la pandemia del coronavirus.Sin embargo, desde principios de este año, el PIB ha seguido una trayectoria más débil, registrando un crecimiento negativo del 1,4% en el primer trimestre; esa desaceleración ha reforzado los temores de que EEUU pueda encaminarse hacia una recesión.La confianza del consumidor estadounidense ha caído a un mínimo histórico a medida que los ciudadanos se desilusionan cada vez más con la inflación, que crece en máximos de cuatro décadas, informó el 10 de junio la Universidad de Michigan en un informe.El gasto del consumidor representa el 70% del PIB de EEUU y el informe publicado por la universidad es un indicador de su desempeño según las expectativas de los estadounidenses.Encuentros con partidos de izquierda de América LatinaAgregó que en los últimos meses recibió a distintos partidos de América Latina para compartir experiencias de cara a las elecciones en varios países."Vienen acá, los escucho, compartimos experiencias de la lucha social, política y electoral, tengo la obligación de compartir mis vivencias. Algunos me piden que hable sobre lo que recomendaba Fidel Castro y [Hugo] Chávez", afirmó Morales.Sostuvo que partidos de "todas partes" lo visitan para preguntarle cómo hizo "la revolución" en Bolivia y cómo organizó a los movimientos sociales."Genocidio" de 2019 en BoliviaEn Bolivia no solo se tiene que iniciar un proceso penal contra la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) por romper el orden constitucional sino a todos los otros "operadores del genocidio", dijo ."División" entre Morales y Luis ArceMorales negó que exista una pelea o división entre él y el actual mandatario, Luis Arce."Es la derecha usando la prensa de la derecha para hacer parecer una división entre Lucho y Evo. Somos del mismo movimiento político, la responsabilidad de Lucho es la conducción del Estado, la administración, a mí me corresponde la conducción política. Hay reuniones para ver cómo acordar mejor y demostrar que es falso que haya una división", dijo Morales.Asimismo, sostuvo que en estos años "no faltaron traidores" dentro de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS)."La derecha usa dirigentes que se cambian de mando para tratar de generar división y luego los destroza, porque no pueden regresar al MAS y los abandona, porque ya no tienen convocatoria por traidores", agregó.En estos días, algunos medios locales hablan de una supuesta "pugna" entre Morales y Arce, luego de que el exmandatario emitió una serie de cuestionamientos a ministros y a la conducción de la economía en el país.Según el diario Página Siete, el MAS estableció el domingo, en una reunión entre Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y la bancada del partido, que la conducción política esté a cargo del "comandante Evo Morales".Petro en Colombia "sorprende" por su programaEl candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Gustavo Petro, es una "gran sorpresa" por el programa político que ha propuesto, opinó Morales.El exmandatario sostuvo que el programa de Petro tiene "enormes coincidencias" con las políticas que él implementó en su Gobierno.Sin embargo, remarcó: "nosotros no solamente hablamos [de acciones], sino que hacemos".Petro definirá la presidencia del país en la segunda vuelta del 19 de junio contra el candidato centroderechista Rodolfo Hernández.

https://mundo.sputniknews.com/20220610/la-cumbre-de-las-americas-fue-una-derrota-geopolitica-regional-de-biden-1126562403.html

https://mundo.sputniknews.com/20220521/como-blindo-bolivia-su-economia-ante-la-crisis-global-que-causan-las-sanciones-a-rusia-1125703090.html

eeuu

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, bolivia, mercado de armas, ventas de armas, evo morales