Petro o Hernández: qué dicen las encuestas a días de la segunda vuelta de Colombia

Petro o Hernández: qué dicen las encuestas a días de la segunda vuelta de Colombia

Con el comienzo de la veda electoral, los colombianos ya no recibirán nuevas encuestas de intención de voto de cara a la segunda vuelta del 19 de junio.

2022-06-13

2022-06-13T20:13+0000

2022-06-13T20:13+0000

américa latina

elecciones presidenciales en colombia (2022)

colombia

gustavo petro

rodolfo hernández

Los candidatos a la presidencia de Colombia que avanzaron a segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, pelean palmo a palmo la intención de voto de cara al balotaje que definirá al sucesor de Iván Duque, el domingo 19 de junio.El domingo 12 de junio comenzó a regir la veda electoral, debido a que la legislación colombiana sostiene el voto consular, cuya implementación se hace en varios días para los ciudadanos en el exterior. El consulado colombiano en Nueva Zelanda fue el primero en emitir sufragios, dando inicio a las votaciones.Además de prohibir cualquier tipo de proselitismo político fuera de plazo, la veda establece que las encuestas de opinión no podrán continuar presentando sondeos de intención de voto.¿Qué dicen las últimas encuestas?La ventaja entre uno y otro candidato varía según la empresa encuestadora, pero todas coinciden en la imposibilidad de dar una ventaja decisiva para cualquiera de las candidaturas.La clave estaría, entonces, en el margen de error que puedan arrojar las distintas encuestas. Las consultas presentadas por Guarumo-EcoAnalítica y GAD3 le dan una pequeña ventaja a Hernández, mientras YanHass y la Ponderadora de encuestas de la Silla Vacía dan una ventaja porcentual a favor de Gustavo Petro.Semáforo de encuestadoras de La Silla Vacía (12 de junio)El medio de comunicación independiente La Silla Vacía ponderó las encuestas clasificándolas en una escala de 0 a 10 en función de la metodología empleada y aciertos de resultados previos de las consultoras. Según la ponderación del medio independiente, la intención de voto hasta el día 12 de junio se presenta de la siguiente manera:Gustavo Petro: 47,2 %Rodolfo Hernández: 46,5 %Voto en blanco: 5,4 %No sabe / no responde: 0,9 %.Guarumo y EcoAnalítica (11 de junio)Responsable: Diario El Tiempo.Rodolfo Hernández: 48,2%.Gustavo Petro: 46,5%.Margen de error: 2,5%.Metodología: 2.029 entrevistas, del 6 al 9 de junio.YanHass (11 de junio)Responsable: Cadena RCN.Gustavo Petro: 45%Rodolfo Hernández: 35%Voto en Blanco: 13%No sabe / no responde: 7%Margen de error: 3,2%.Metodología: 1.234 entrevistas presenciales en 60 municipios entre el 5 y el 10 de junio.GAD3 (10 de junio)Responsables: RCN Radio, Noticias RCN, La Fm y el diario La República.Gustavo Petro: 48,1% (Medición anterior: 45,1%)Rodolfo Hernández: 46,8% (Medición anterior: 52,3%)Voto en Blanco: 5,1%Margen de error: 1,4%Metodología: 4.836 encuestas telefónicas entre el 30 de mayo y el 9 de junio.Centro Nacional de Consultoría (1° de junio)Rodolfo Hernández: 41%Gustavo Petro: 39%Voto en blanco: 5%No sabe / no responde: 14%Margen de error: 2,8%Metodología: 1.200 entrevistas telefónicas en 43 municipios de Colombia entre el 30 y 31 de mayo.Según las encuestas, Gustavo Petro —que lideró la primera vuelta presidencial con alrededor de 8,5 millones de preferencias traducidas en un 40,32% de los votos— tendría mejores resultados en Bogotá y en las regiones del Caribe y el Pacífico colombinano, como también en los estratos socioeconómicos medios y bajos.Rodolfo Hernández, candidato outsider de la política colombiana —que obtuvo alrededor de 5,9 millones de preferencias alcanzando un 28,15% del electorado— será apoyado en segunda vuelta por el uribismo y el excandidato Federico Gutiérrez. De acuerdo a los sondeos, contaría con un mayor apoyo en las zonas urbanas del Eje Cafetero y Antioquia y las zonas centro-norte y centro-sur del país, así como en los estratos socioeconómicos altos.

colombia

