Prestigioso sociólogo prevé futuro enfrentamiento entre EEUU y China

Prestigioso sociólogo prevé futuro enfrentamiento entre EEUU y China

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El sociólogo brasileño Boaventura de Sousa Santos, promotor de las ideas del Foro Social Mundial, planteó un futuro choque de... 10.06.2022

¿Se viene una nueva ola progresista en América Latina? Las victorias del progresismo en Chile y Colombia generan esperanzas para la izquierda latinoamericana.

Respecto al ámbito regional, "América latina tiene que defender los recursos naturales desde las calles", apuntó el doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale, EEUU.El catedrático y director del Centro de Estudios Sociales en la Universidad de Coímbra, Brasil, se refirió a la refundación del pensamiento progresista con enfoque de género y ecologista: "no hay capitalismo sin colonialismo y sin heteropatriarcado"."La izquierda tiene que repensarse a partir del siguiente principio. La naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza", indica el resumen de su ponencia difundido por la anfitriona Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la casa de estudios más grande de América latina.Sousa Santos compartió la mesa principal con su compatriota y exdiputada brasileña Manuela D´Ávila, la secretaria ejecutiva de Clacso, la uruguaya Karina Batthyány, la académica feminista argentina Eleonor Faur y y el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, entre otras figuras de la academia latinoamericana.Desafíos y propuestasEl exvicepresidente boliviano García Linera dijo a su turno: "El conjunto de los sistemas de acumulación de capital muestran signos de agotamiento y cansancio".Por eso los intelectuales y las sociedades deben discutir "una reforma progresista de segunda generación", dijo el teórico marxista que acompañó al expresidente Evo Morales de 2006 hasta la caída de su Gobierno el 10 de noviembre de 2019."América Latina debe profundizar una ampliación de derechos y mejorar la distribución de la riqueza: la democracia tiene que estar asociada a la justicia e igualdad social", puntualizó el intelectual .Con el foco puesto en las desigualdades sociales en el subcontinente, en los diálogos magistrales D'Ávila afirmó que "la ciencia y el pensamiento crítico en las ciencias sociales pueden ayudarnos a cambiar la realidad"."Yo he aprendido que no existen espacios vacíos, que los espacios que no se ocupan, los ocupa otro; y eso se hace en las luchas en las calles, porque los gobiernos no van a transformar la realidad si los pueblos no están organizados", dijo la exlegisladora.La mexicana Alicia Bárcena, quien recién termina su cargo al frente de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), aseguró: "Necesitamos construir una sociedad del cuidado y que cuide al planeta".Lamentó que las sociedades latinoamericanas "siguen manteniendo la cultura del privilegio, donde domina el capital por encima del trabajo; por eso tenemos que invertir en una educación inclusiva con otras formas de cultura"."La sociedad está enojada, endeudada y muestra descontento social, entonces necesitamos un ideario progresista ante el poder político, porque cuando la acción política no logra transformar nada, la sociedad se indigna y vuelve perpleja", agregó.Cientos de participantes trabajan en una treintena de ejes temáticos, entre los que destacan violencias de género; violencias y políticas de seguridad; feminismos y disidencias; infancias y juventudes; migraciones; conflictos agrarios; procesos de paz; naturaleza y ambiente, según la agenda de los debates que terminan este viernes.

