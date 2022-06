https://mundo.sputniknews.com/20220609/alberto-fernandez-pide-remocion-de-la-cupula-de-la-oea-en-cumbre-de-las-americas-1126527804.html

Alberto Fernández pide remoción de la cúpula de la OEA en Cumbre de las Américas

09.06.2022

En calidad de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Fernández observó que la OEA fue utilizada "como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia".El mandatario también rechazó la intromisión que ha tenido lugar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)."Se han apropiado de la conducción del BID, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas", sostuvo ante sus pares.El mandatario consideró necesario, por lo tanto, un "proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financimiento" en el organismo.En paralelo, Fernández reclamó que "la banca de desarrollo regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe".Al tomar la palabra, Fernańdez destacó que la región de América Latina y el Caribe emergió "de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo".A propósito, "el peso promedio de la deuda externa supera el 77% del producto bruto regional", cifró el mandatario.El gobernante latinoamericano también criticó que no todos los países hubieran sido invitados a la IX Cumbre de las Américas a raíz de la decisión de EEUU de no invitar al foro hemisférico a Cuba, Nicaragua y Venezuela."Lamento que no hayamos estado presentes todos los que deberíamos estar en este ámbito tan propicio para el debate", señaló el jueves durante la reunión plenaria de apertura.Fernández cuestionó "el orden global" en el que "el mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas", y se refirió al bloqueo que soporta Cuba "desde hace más de seis décadas producto de los años de la Guerra Fría"."Venezuela tolera otro, mientras una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas", expresó.El gobernante sudamericano asumió que "con medidas de este tipo se busca condicionar a los Gobiernos", e insistió en que le hubiera gustado asistir a "otra cumbre de las Américas"."El silencio de los ausentes nos interpela", sostuvo a raíz de la decisión de EEUU de no invitar a la cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela.El presidente argentino observó que "para que no vuelva a suceder", el país anfitrión de la Cumbre de las Américas no debería conferir "la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente".Críticas repartidasA continuación, Fernández invitó a su par estadounidense, Joe Biden, a "abrirse en modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes".Al dirigirse al dirigente demócrata, el jefe de Estado enfatizó que la gestión que lo precedió "estableció una política inmensamente dañina para nuestra región".Como ejemplos, Fernández cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el golpe de Estado de Bolivia.Además "fueron desbaratadas las acciones del acercamiento a Cuba en las que el papa Francisco medió", sostuvo.Por ello, "no se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes", insistió.La Cumbre de las Américas, que se constituyó en 1994 y se suele convocar cada tres años, con la excepción de la anterior edición, que tuvo lugar en 2018, es el único encuentro que en principio convoca a los 35 jefes de Estado de los países de América, miembros de la OEA.Políticas impositivas progresivasAlberto Fernańdez reclamó la necesidad de iniciativas que establezcan un recargo a las ganancias adicionales que hayan tenido determinadas empresas por el aumento de los precios internacionales.El mandatario de Argentina reivindicó ante sus pares medidas de este tipo cuando esta misma semana su Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley en este sentido.En esta línea de discurso, Fernández reclamó la importancia de "políticas impositivas progresivas aun cuando las élites domesticas" las cuestionen "como un peligro para la calidad democrática"."No hay teoría del derrame de riqueza que haya funcionado, ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia", exhortó.En otro tramo de su disertación, el mandatario presentó dos propuestas.La primera, "organizar continentalmente la producción de alimentos y proteínas", señaló.También sugirió que se desarrolle en la región el "potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica".El mandatario mencionó, en concreto, cómo el cambio climático afecta la región del Caribe "de modo dramático", y reclamó "auxilios financieros" al defender que la región es acreedora ambiental y no es responsable de emitir los gases que producen el efecto invernadero.Al final de su mensaje, Fernández expresó su deseo de "una América fraternalmente unida" que se comprometa a que "todos los seres humanos (…) tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y a un trabajo digno".

