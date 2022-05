https://mundo.sputniknews.com/20220528/eeuu-y-sus-medidas-hacia-cuba-comienza-de-veras-el-deshielo-diplomatico-1125966092.html

EEUU y sus medidas hacia Cuba: ¿comienza de veras el deshielo diplomático?

EEUU y sus medidas hacia Cuba: ¿comienza de veras el deshielo diplomático?

Sputnik dialogó con analistas sobre las medidas anunciadas por el Gobierno de EEUU para flexibilizar su política hacia La Habana y favorecer al pueblo cubano...

La decisión, difundida por el Departamento de Estado el 16 de mayo, incluye el restablecimiento del Programa de Permisos para la Reunificación de Familias Cubanas y el refuerzo de la capacidad para los servicios consulares, y recuerda la reanudación limitada, el 3 de mayo último, de la tramitación de visas de inmigrantes en La Habana.Sin embargo, las medidas tienen gusto a poco. Según el historiador y profesor de la Universidad de la Habana (UH) Hassan Pérez Casabona, desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2021 Joe Biden incumplió con algunas promesas emitidas antes de llegar a la Casa Blanca acerca de que revertiría las políticas de Trump hacia Cuba.En este sentido, Biden también prometió retomar la política del expresidente Barack Obama (2009-2017) en la etapa final de su mandato, cuando el propio Biden era vicepresidente y se produjo el restablecimiento de relaciones entre Cuba y EEUU el 20 de julio de 2015."Desde enero de 2021 hasta el pasado día 16, la actual administración no hizo nada en ese sentido. Al contrario, mantuvo las políticas más duras y virulentas adoptadas por su antecesor [Donald Trump], bajo los efectos demoledores de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, económico, comercial y financiero", sentenció el doctor en Ciencias Históricas por la UH.¿Beneficios económicos?La Cancillería de la isla, señaló el académico, califica de insuficientes las recientes medidas, dado que las cuestiones estructurales aún continúan latentes, entre ellas, el bloqueo y la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, decisión impuesta por el exmandatario Ronald Reagan (1981-1989) en 1982; retirada en 2015 por Obama —previo a la Cumbre de las Américas en Panamá—, y acogida nuevamente por Trump en enero de 2021.Dentro de las nuevas regulaciones, Washington incluye además el fortalecimiento de los lazos familiares y facilidades para los contactos educativos entre el pueblo estadounidense y el cubano mediante la ampliación de los viajes autorizados a distintos lugares de La Habana y aclara que "no estamos estableciendo los viajes individuales de contacto entre pueblos".De acuerdo con Pérez Casabona la eliminación del límite a las remesas familiares de 1.000 dólares trimestrales por cada par de emisores-receptores es un paso positivo, pero recordó la entrada en vigor el 23 de noviembre de 2020 de una orden que prohibía a las compañías norteamericanas la realización de transferencias financieras hacia Cuba.En aquella oportunidad, evocó, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a la corporación Fincimex, la contraparte cubana de la empresa Western Union, bajo el argumento de que el Ejecutivo de la isla se apropiaba de esos envíos, lo cual implicó el cierre de los 407 puntos de la empresa en la nación caribeña.Luis René Fernández Tabío, del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, afirmó que lo planteado por Washington supone una pequeña mejoría de los vínculos, si bien el enfoque de su proyección hacia la mayor de las Antillas busque siempre la división de sus conciudadanos."Al menos en el papel, aunque falta que publiquen las normas y se precisen detalles y plazos concretos, lo planteado hasta este momento sí debe beneficiar los vínculos familiares, e incluso un poco más. Podemos reconocer, sin caer en falsas esperanzas, los cambios en la política del Gobierno de Biden", aseguró a Sputnik el profesor universitario.A su juicio, si las pequeñas, medianas y pequeñas empresas adquieren vías para la importación o acceso al financiamiento, insumos y tecnologías externas, la apertura repercutiría en todo el sistema económico del país, pues una de las estrategias impulsadas en la isla es la integración de esas asociaciones privadas con las instituciones de propiedad estatal."El ALBA, una alternativa viable a la Cumbre de las Américas"La decisión de flexibilizar estas medidas se produce mientras Washington demuestra, una vez más, su declinación hegemónica y la incapacidad para el desarrollo de una verdadera postura frente a América Latina y el Caribe, porque al mismo tiempo organiza la Cumbre de las Américas prevista para el 6 al 10 de junio en Los Ángeles, a la cual no invita a Cuba, Venezuela ni a Nicaragua.Para el analista esta exclusión viola las normas elementales del derecho internacional para un anfitrión de un evento múltiple, si bien ya fungió como sede de ese foro regional en 1994, con el objetivo de revivir la Organización de Estados Americanos (OEA) y aislar a Cuba, durante la crisis económica tras la disolución de la Unión Soviética.Luego de que el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunciara la posible supresión de su país, Venezuela y Nicaragua de la lista de invitados a la Cumbre de las Américas, mandatarios de la región dejaron en claro, de una manera u otra, que no asistirían si persistía la exclusión a ese encuentro."Resulta verdaderamente penoso que en una etapa tan compleja, signada por la pandemia y los desafíos económicos propios del área, impidan la posibilidad de crear un espacio para la discusión respetuosa, tal como sucedió en México durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en septiembre de 2021", dijo Fernández Tabío.Otro de los espacios de concertación, añadió, es la reunión de los integrantes del ALBA-TCP, grupo conformado por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.La declaración de la XXI Cumbre del ALBA, celebrada en el Palacio de la Revolución de La Habana, condenó el trato discriminatorio hacia La Habana, Caracas y Managua y ratificó el compromiso con el fortalecimiento del bloque y su papel como instrumento de unión, basado en principios de solidaridad, justicia social, cooperación y complementariedad económica."Constituye un mecanismo de concertación creado a la luz de aquel primer encuentro entre Fidel Castro y Hugo Chávez en 1994, materializado una década más tarde, el 14 de diciembre de 2004. Tiene asimismo muchas obras tangibles gracias a programas como el de salud Operación Milagro y el de alfabetización Yo sí Puedo", puntualizó Hassan Pérez Casabona.El ALBA es una alternativa viable frente a la Cumbre de las Américas, reconoció el entrevistado, sobre todo por el establecimiento de esa posición común y demuestra que "cuando hay voluntad, respeto a puntos de vista divergentes pero aunados en un proceso estratégico, existe la posibilidad real de avance".El texto de la declaración final aprobado este viernes 27 refuerza la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y ampara los reclamos de las naciones en la materialización de un cambio en las relaciones hemisféricas, sustentadas en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional y desde principios de igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos, ni el uso de la fuerza.El encuentro reafirmó igualmente su apoyo al multilateralismo como medio para el enfrentamiento de los complejos desafíos globales mediante una acción colectiva y condenó las pretensiones de dominación de Washington sobre los territorios de América Latina y el Caribe.El texto final respaldó el derecho de las naciones a la asistencia a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, denunció el trato discriminatorio del país sede a representantes de la sociedad civil en el área y subrayó que este tipo de reuniones excluyentes no contribuyen a la solución de ninguna de las problemáticas urgentes.

