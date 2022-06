La exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la cumbre muestra el "fracaso" de EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20220607/la-exclusion-de-venezuela-cuba-y-nicaragua-en-la-cumbre-muestra-el-fracaso-de-eeuu-1126399799.html

CARACAS (Sputnik) — La exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas responde al "fracaso" de la política exterior de EEUU y de su...

EEUU excluyó a Venezuela, Cuba y Nicaragua de asistir a la cumbre que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, tras alegar que sus Gobiernos son "ilegítimos" y "autocráticos".En ese sentido, el analista consideró que el Gobierno de Joe Biden está utilizando los organismos multilaterales para sus propios intereses.La exclusión de estos tres países provocó el rechazo de varios Gobiernos, entre los cuales estuvo México, por lo que su presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 6 de junio que no asistirá.Tajeldine opinó que esta decisión del presidente mexicano demuestra el fracaso de la Cumbre de las Américas."Cuando México dice abiertamente, un país importante e imprescindible en la Cumbre de las Américas, que no va a participar, entonces creo que esta cumbre fracasó", acotó.Los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Honduras, Xiomara Castro; y Guatemala, Alejandro Giammattei, tampoco estarán presentes en la cumbre que inició el lunes 6 de junio y culminará este 10 de junio.Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, repudió la exclusión de los países e instó a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, a convocar una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que se invite al mandatario de EEUU, Joe Biden.Los jefes de Estado de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Canadá, anunciaron su viaje a EEUU.No es la primera vez que Venezuela es excluida de la Cumbre de las Américas, en 2018 sucedió lo mismo cuando el Gobierno de Perú decidió retirar la invitación a Maduro por decisión del denominado Grupo de Lima, creado en 2017 con el objetivo de que los países contrarios al Gobierno de Venezuela tomarán decisiones para las que no habían logrado consenso en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

2022

