IX Cumbre de las Américas, bajo el estigma del exclusión

IX Cumbre de las Américas, bajo el estigma del exclusión

LA HABANA (Sputnik) — Esta semana sesiona en la ciudad estadounidense de Los Ángeles la IX Cumbre de las Américas, con su encuentro de alto nivel el 9 y 10 de... 06.06.2022

américa latina

💬 opinión y análisis

cumbre de las américas

eeuu

cuba

venezuela

méxico

La reunión en Los Ángeles "es otra prueba fehaciente del carácter autoritario y antidemocrático de las élites que rigen EEUU. La exclusión de la reunión de Cuba, Nicaragua y Venezuela desde un principio lo confirma rotundamente", expresó el periodista y analista político cubano, residente en México, Ángel Guerra Cabrera, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.En un artículo publicado el 2 de junio en el sitio web Cubadebate, Guerra Cabrera calificó estas exclusiones de un hecho de suma gravedad, que conduce a su vez a otras exclusiones."EEUU ha despreciado el consenso de no exclusión a que se había llegado, por el cual Cuba participó ya en las ediciones VII y VIII [de la Cumbre de las Américas], de Panamá [2015] y Lima [2018], obedeciendo a un clamor general de los gobiernos y pueblos de la región", agregó el también coordinador del Foro de reflexión política México y el Mundo Actual, organizado conjuntamente por Casa Lam y el periódico mexicano La Jornada.Aun cuando la Casa Blanca, a quien correspondió organizar este encuentro continental, aseguraba que no se podía hablar de exclusiones porque la lista de invitados no se había terminado de completar, en mayo último el subsecretario de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmaba públicamente que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no respetan la Carta Democrática de las Américas" y por lo tanto no se esperaba su presencia.La exclusión de estos países generó varias críticas, lideradas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que no asistirá a la cumbre en muestra de rechazo.A su vez, el analista cubano rapuntó que EEUU tampoco soporta que tome mucha fuerza de nuevo —como en la década de fines de los años 90 y fines de los 2000— pero con más hondura, "el rechazo de los pueblos al neoliberalismo y una clara tendencia a la elección de gobiernos progresistas", y entre ellos mencionó a México, Bolivia, Honduras, Perú, Argentina, Chile y la próxima pugna electoral en Colombia y Brasil.Cuba, la eterna excluídaCuba ha sido excluida la mayoría de las veces de la Cumbre de las Américas, que se celebra cada tres años desde 1994, a recomendación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el consentimiento explícito de Washington.La isla no fue invitada a las reuniones en Miami, en 1994, ni en las siguientes celebradas en Chile (1998), Canadá (2001), Argentina (2005), Trinidad y Tobago (2009) y Colombia (2012).Como parte del deshielo entre los gobiernos de Cuba y EEUU, La Habana pudo estar presente en las efectuadas en Panamá (2015) y en Perú (2018).Esta vez, la administración del presidente de EEUU, Joe Biden, siguiendo la pauta establecida por su predecesor, Donald Trump (2017-2021) de presionar a La Habana a través de sanciones políticas y económicas, volvió a dejar a la isla fuera del concierto de naciones americanas.Al respecto se pronunció el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel el pasado 25 de mayo, durante una sesión del Consejo de Ministros, cuando expresó que "desde el diseño original por parte del Gobierno de EEUU, desde su pretensión inicial, estaba planteado que la Cumbre no fuera inclusiva, y era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba".A consecuencia de la política excluyente de Washington para esta IX Cumbre de las Américas, varios países invitados no estarán representados por sus presidentes o jefes de Gobierno, entre ellos México, Bolivia, Guatemala, Honduras, San Vicente y las Granadinas, y otras naciones del Caribe que hicieron público su rechazo.El presidente Díaz-Canel aseguró el 25 de mayo, en un mensaje en Twitter, que no asistiría en ningún caso a la Cumbre que organiza EEUU."Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas", sentenció.

eeuu

cuba

venezuela

méxico

Miguel Fernández Martínez

Miguel Fernández Martínez

Miguel Fernández Martínez

💬 opinión y análisis, cumbre de las américas, eeuu, cuba, venezuela, méxico