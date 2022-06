https://mundo.sputniknews.com/20220608/el-canciller-argentino-reclama-a-la-oea-durante-la-cumbre-de-las-america-que-no-desestabilice-1126465543.html

El canciller argentino reclama a la OEA durante la Cumbre de las Américas que no desestabilice

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) no debe... 08.06.2022, Sputnik Mundo

Durante su disertación en la cumbre de cancilleres, que encabezó como anfitrión el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el ministro destacó que se debe alzar la voz "si las instituciones que están llamadas a promover la integración, el desarrollo y el diálogo, equivocan el camino".Al respecto, Cafiero señaló que "repartir sanciones y bloqueos van en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad". "Si no somos nosotros, si no son estos ámbitos los encargados de dar respuesta, de resolver injusticias que se prolongan en el tiempo, entonces para qué estamos", cuestionó.El titular del Palacio San Martín afirmó, durante su discurso, que "nadie puede pretender el imperialismo del penamiento único, y justamente, repartir sanciones".Antes de concluir, Cafiero defendió que la equidad debe ser "la base de la estabilidad política, de la democracia profunda y de la armonía en las relaciones internacionales."El presidente argentino, Alberto Fernández, intervendrá en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno este 9 de junio a las 15:10 hora local (20:10 GMT).El gobernante sudamericano, que ostenta la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), sostendrá la necesidad de unir a la región sin recurrir a exclusiones a raíz de la decisión del país anfitrión de no invitar a la cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela.La Cumbre de las Américas, que se constituyó en 1994 y se suele convocar cada tres años, con la excepción de la anterior edición, que tuvo lugar en 2018, es el único encuentro que en principio convoca a los 35 jefes de Estado de los países de América, miembros de la OEA.

