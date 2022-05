https://mundo.sputniknews.com/20220517/el-conflicto-en-ucrania-como-espectaculo-por-que-los-medios-banalizan-lo-complejo-1125491625.html

El conflicto en Ucrania como espectáculo: ¿por qué se banaliza lo complejo?

Este 24 mayo se cumplirán tres meses del conflicto en Ucrania, luego de que el presidente ruso, Vladímir Putin, inició una operación militar especial en... 17.05.2022, Sputnik Mundo

Si bien la crisis en Europa del Este captó la atención de todos los medios y redes sociales del planeta, conforme ha avanzado el tiempo se ha notado un menor interés de la opinión pública sobre este conflicto. César Ruiz, egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) y fundador y director editorial del medio digital Tercera Vía, asegura en entrevista con Sputnik que la curiosidad por las tensiones entre Rusia y Ucrania ha disminuido, a pesar de que se trata de un fenómeno geopolítico de gran complejidad y raíces históricas.Así, en lo que se refiere a la interacción del público con los sitios de noticias, al paso de los días la disputa geopolítica entre ambas naciones, con el involucramiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que podría trazar un nuevo acomodo internacional de fuerzas, parece tener la misma relevancia que la bofetada que el actor Will Smith propinó al comediante Chris Rock durante la entrega de los Premios Óscar 2022. Una audiencia de clics fácilesAntes, los ciclos de atención de las audiencias eran de 24 horas, aproximadamente, mientras que ahora los periodistas bromean con que se han acortado a los 24 minutos, comparte el especialista ante la era del TikTok y sus contenidos de unos cuantos segundos, donde lo mismo se practican bailes virales que se habla de Sor Juana Inés de la Cruz o de la Guerra del Peloponeso."Sobre todo, además, ahora que todo parece indicar que va a ser un conflicto largo y muy desgastante, entonces es normal que el ciclo de atención termine agotándose por momentos y, eventualmente, cuando ocurra otro evento dentro del mismo conflicto, pero que sea más espectacular, pues vuelva a instalarse temporalmente para después ser desplazado por otros temas", explica.Antes de pasar al gran público, describe el egresado del CIDE, los temas son redondeados mediáticamente sólo por los expertos, para luego convertirse en materia común."Y lo que suele ocurrir también es que el siguiente paso es que se reconocen los costos del problema, se reconoce que hay un costo de la solución del problema que excede las fuerzas que se pueden implementar para solucionarlo y, finalmente, termina pasando lo que ocurre ahora, que es que se vuelve a instalar, a quedar como un problema o como un problema que queda un poco en la congeladora", añade.Esta congeladora se romperá sólo mediante nuevas violencias o espectacularidades, calcula Ruiz en conversación telefónica.Televisar la guerra contra IrakEn 2003, Estados Unidos no sólo inició un bombardeo contra Bagdad, sino que divulgó las imágenes de su intervención en la capital iraquí para su difusión masiva en medios de comunicación, en una especie de borrado entre el ejército y los canales televisivos del país norteamericano.En las últimas tres décadas, se ha tejido una normalización entre la política y el espectáculo, la cual es promovida por los propios medios informativos, que a su vez son instituciones con intereses propios, afirma César Ruiz. "Ahora hay muchas figuras políticas que han dejado de ser figuras de autoridad para convertirse mucho más en algo que consumir. Se construyen un personaje a partir del cual acentúan su narrativa y su máximo compromiso es ser leales al personaje que se han inventado", reflexiona.En esta conciencia de los espectadores de que los medios corporativos de comunicación tienen agendas políticas claras, subraya Ruiz, sucede que se buscan contenidos sobre el conflicto que parezcan neutrales, es decir, en una relación aparentemente directa entre el informante y las audiencias, como los youtubers."Parece más veraz y legítimo que haya un youtuber transmitiendo en vivo, aunque no esté entrenado para ser reportero de guerra, que implica muchísimas cosas que luego se toman a la ligera, pero realmente participar en el conflicto significa convertirse en actor de alguna u otra manera", indica.Pese a lo problemático de esta credibilidad en comunicadores no profesionales, se trataría de una respuesta de las audiencias al escepticismo que suscitan medios corporativos, que participan como actores dentro del conflicto en favor de una de las partes, atribuye Ruiz.La responsabilidad de los medios Para discernir la responsabilidad de la cultura mediática en el esfuerzo de comprender fenómenos complejos como el conflicto entre Rusia y Ucrania, primero hay que diferenciar entre medios de comunicación y prensa, apunta el latinoamericanista César Ruiz, que no sólo son distintos sino que a veces operan en contraposición de intereses.La prensa busca dar información verídica, confirmada, con valores adicionales, mientras que los medios de comunicación operan como instituciones que se suman a los actores de poder, con sus propias agendas de influencia e intereses económicos y políticos.De este modo, hay que distinguir entre los enfoques del periodismo, que buscan aproximarse a la verdad, y el maniqueísmo de los medios interesados en influir en balance de una de las partes."Desde la prensa debemos lograr que estos temas, que tienen una gran importancia, terminen traducidos a un lenguaje ciudadano para que sean de interés, que no sólo sean importantes, hay que hacer interesante lo que es importante", señala el periodista.En estas dificultades, las audiencias están en un proceso de alfabetización mediática donde la digitalización es un fenómeno no sólo reciente, sino distribuido de manera desigual en territorios como México, donde un 30% de la población no tiene acceso a internet, recuerda Ruiz. El impacto psicológico de los conflictosLos conflictos geopolíticos generan estragos psicológicos en las personas, aunque evidentemente el grado de afectación varía considerablemente dependiendo de su cercanía geográfica con el problema, advierte el psicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Zaldívar. Según el experto, cuando se presenta un conflicto bélico, existe una gran probabilidad de que los seres humanos respondan a éste con una actitud normalizada y aparentemente insensible: es su mecanismo de defensa ante la crisis. "De acuerdo con la capacidad de resiliencia del individuo, este puede atravesar por la alarma, crisis o incluso el colapso, o bien regresar a su punto de equilibrio. Si la persona regresa al punto de equilibrio, sucede una adaptación [alostasis], pero si la persona pasa de la crisis al colapso, sucede una mal adaptación, que produce psicopatología [como el trastorno de estrés postraumático]", abunda.Este fenómeno puede extrapolarse a una población, donde también se transforma un estado normal con daños que pueden llegar al desastre.Ante el anuncio del advenimiento de una crisis, como sucedió en el conflicto entre Ucrania y Rusia, se realizan esfuerzos de adaptación al desastre, indica Zaldívar. "También se observa confusión e incredulidad, seguidas por un enfoque de autopreservación y protección de los familiares, y de allí una plétora de reacciones que van desde el individualismo, incremento en la intolerancia al dolor y distorsiones en la percepción del tiempo", añade el especialista en psicología. Tras la primera fase de impacto, se articulan reacciones distintas, como el heroísmo, una luna de miel que propicia una mayor cohesión comunitaria, o bien la desilusión, para conducir a la reconstrucción, explica. Debido a que estas fases ocurren en una línea del tiempo y el conflicto lleva apenas unos meses, es posible que sociedades separadas por miles de kilómetros de la zona cero estén atravesando una fase de desilusión, considera el psicólogo."El estrés y la fatiga se hacen presentes, el optimismo se convierte en desánimo y la comunidad vuelve a la costumbre", apunta.Los conflictos militares, identifica Zaldívar, no sólo implican operaciones en el terreno, sino también ejercicios de ocupación de las mentes y corazones de la ciudadanía a través de maniobras psicológicas que buscan la persuasión para influir en actitudes, opiniones y comportamientos rumbo a los objetivos centrales de la operación nacional o militar.

