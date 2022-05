https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-presidente-de-argentina-alerta-sobre-impactos-del-conflicto-en-ucrania-en-america-latina-1125393893.html

El presidente argentino alerta sobre impactos del conflicto en Ucrania en América Latina

El mandatario señaló la "necesidad de que la voz de América Latina sea oída y el deseo de colaborar para encontrar una solución a un conflicto que excede mucho los límites de los países en pugna y tiene repercusiones en todos los países", según sostuvo durante una rueda de prensa en París. Fernández, además, sostuvo que la relación que mantiene con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) conlleva algunas desaveniencias, pero que no está marcada por altercados o peleas."Yo no tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias", sentenció durante una rueda de prensa en París.El mandatario cuestionó que, durante una entrevista con el diario español El País, el periodista que lo entrevistó trajera "al escenario durante todo el reportaje las diferencias" que podía tener con la vicepresidenta.La anterior gestión fue la que provocó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 45.000 millones de dólares y la caída del salario real en el orden del 20%, sostuvo Fernández.Por eso el jefe de Estado argentino presentó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al canciller alemán (jefe de Gobierno), Olaf Scholz, las posibilidades que representa la formación rocosa Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), que alberga la segunda reserva de gas no convencional del mundo.Durante el encuentro que sostuvo con sus pares de España y Alemania entre el 10 y 11 de mayo, el presidente aseguró que Argentina puede licuar gas para su exportación, por lo que planteó la posibilidad de que lleguen inversiones desde ambos países.Bajo esta perspectiva, el presidente consideró que su Gobierno debe hacer todo lo posible para ganar las elecciones generales que habrá en 2023.Solo así se podrá "garantizar que el macrismo y la derecha no vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso en que no sumió", completó.El presidente argentino concluirá su gira por Europa el 13 de mayo, después de que sea recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

