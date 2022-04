https://mundo.sputniknews.com/20220429/patria-o-muerte-tiktoker-espanola-critica-la-fila-del-pan-en-cuba-y-la-encaran--video-1124990371.html

"¡Patria o muerte!": TikToker española critica la fila del pan en Cuba y la encaran | Video

"¡Patria o muerte!": TikToker española critica la fila del pan en Cuba y la encaran | Video

La tiktoker española Laura Méndez ha recibido varias críticas por un video que grabó en Cuba y en el que cuestiona la cartilla de racionamiento que opera en la... 29.04.2022, Sputnik Mundo

A través de sus redes sociales, Méndez compartió un clip desde la ciudad de Trinidad en el que se observa una fila de cubanos esperando a que llegue el pan. La española comenta que en Cuba sólo pueden recibir un solo tipo de pan y resalta la larga espera que tienen que hacer algunos cubanos para tener comida. Sin embargo, en plena grabación, una mujer y un hombre, molestos, la increpan por sus comentarios y le responden que los españoles son unos "comemierda" y que a ella no le interesa cómo se vive en Cuba, a lo que Méndez responde que sus intenciones son mostrarle al mundo "la verdad". "(España) Está mejor que éste (país), nosotros no tenemos que hacer cola", se escucha decir a la española quien asegura que la gente está a favor de la política cubana. "¡Pasan hambre y están a favor!", dice entre risas la blogger.El video se viralizó junto con el de otra influencer española, Rosa Martorell, quien también se encontraba en Trinidad y también se enfocó en grabar la situación de abastecimiento de alimentos en Trinidad, con el fin de que criticar dicha política pública cubana.Tras hacerse público el material, Laura Méndez aseguró que comenzó a recibir amenazas de muerte e incluso teme que se tomen represalias en su contra por parte del gobierno de Cuba. "No pensaba que tendrían este impacto, ya me están amenazando incluso de muerte, me están diciendo que voy a tener problemas si quiero volver a Cuba", declaró la tiktoker para el medio En boca de todos.

redes sociales, cuba