Biden: EEUU continuará asistiendo militarmente a Ucrania hasta que dure la operación militar rusa

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, afirmó que Washington seguirá brindando asistencia militar a Ucrania hasta Rusia finalice su operación... 28.04.2022, Sputnik Mundo

"Mientras continúen los ataques y las atrocidades, vamos a seguir suministrando asistencia militar", dijo el mandatario.El mandatario estadounidense enfatizó que acaba de firmar una solicitud al Congreso de nueva asistencia militar, económica y humanitaria para apoyar a Ucrania.Biden subrayó que que su país no está atacando a Rusia, sino que está ayudando a Ucrania a defenderse de la operación militar que está ejecutando Moscú en ese país."Más allá de la preocupante retórica que sale desde el Kremlin (…) no estamos atacando a Rusia. Estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa", dijo el mandatario tras firmar una solicitud al Congreso para enviar a Kiev un total de 33.000 millones de dólares en asistencia adicional.Anteriormente, el Gobierno estadounidense informó que el paquete de asistencia incluye 20.000 millones de dólares en apoyo militar, 8.500 millones de dólares en ayuda económica y 3.500 millones de dólares para fines alimenticios y humanitarios.Además, el presidente de EEUU afirmó que los comentarios de canciller ruso sobre riesgo nuclear no son ciertos, pero preocupan.

