https://mundo.sputniknews.com/20220516/rusia-tilda-de-un-error-de-largo-alcance-los-planes-de-finlandia-y-suecia-de-adherirse-a-la-otan-1125472946.html

Rusia tilda de "un error de largo alcance" los planes de Finlandia y Suecia de adherirse a la OTAN

Rusia tilda de "un error de largo alcance" los planes de Finlandia y Suecia de adherirse a la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov calificó como "un error grave" y de "largo alcance" los planes de Finlandia y Suecia de... 16.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-16T07:46+0000

2022-05-16T07:46+0000

2022-05-16T07:47+0000

internacional

otan

rusia

europa

suecia

finlandia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106800/27/1068002731_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_bcba69970a381ca3b5ae308b667856ec.jpg

Durante una comparecencia ante la prensa, Riabkov sugirió a los políticos en Helsinki y Estocolmo, así como en Bruselas, Washington y demás "capitales de la OTAN", no hacerse ilusiones."Que no se hagan ilusiones de que nos resignaremos así no más (...) Habrá un mayor nivel de tensión y menos predictibilidad en el ámbito militar", dijo. La seguridad de Finlandia y Suecia, a juicio del vicecanciller ruso, "no se verá reforzada" con el ingreso en la alianza transatlántica.Otra cuestión, según él, es de qué manera Rusia va a garantizar su seguridad nacional después de reconfigurado este bloque militar."Dependerá de los efectos prácticos que tenga la adhesión prevista de Finlandia y Suecia a la OTAN", dijo Riabkov.

https://mundo.sputniknews.com/20220516/rusia-ha-de-apostar-por-armas-nucleares-tacticas-para-contener-a-la-otan-1125471661.html

suecia

finlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otan, rusia, europa, suecia, finlandia