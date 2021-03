https://mundo.sputniknews.com/20210312/veterano-de-la-guerra-en-irak-reclama-a-presidente-de-eeuu-fin-de-sanciones-a-cuba-1109904597.html

LA HABANA (Sputnik) — Un exsoldado cubanoamericano, veterano de la guerra de Irak, reclamó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el fin de las sanciones... 12.03.2021, Sputnik Mundo

Bajo el título "Señor presidente, es hora de derogar las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano", Univisión News publicó el texto íntegro de la carta enviada a la Casa Blanca por Lazo, un cubano residente en la ciudad de Seattle (noroeste), profesor de español en la escuela North Creek High School, y veterano del Ejército de Estados Unidos, que sirvió durante la guerra en Irak en 2004 y luchó en la batalla de Faluya (Irak, oeste)."Han pasado casi dos décadas, pero lo recuerdo como si fuera hoy: bombas, explosiones, sangre y muerte; en medio del humo y la metralla, yo, un cubanoamericano, médico de combate al servicio de mi país de adopción (Estados Unidos), ayudé a los soldados estadounidenses heridos y cerré los ojos a los jóvenes infantes de marina muertos; lo que he hecho, lo que he vivido, me da derecho a escribirle, a abrirle el corazón", expresa Lazo en su carta a Biden.El firmante agrega que durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021) se intensificaron las sanciones económicas contra el pueblo cubano, incluso en medio de la pandemia de COVID-19 la Casa Blanca limitó y prohibió las remesas familiares a Cuba, y persiguió a los barcos de combustible que abastecían a la isla.Agrega que las restricciones actuales "castigan a los estadounidenses, cubanoamericanos, cubanos y personas de todo el mundo; en tiempos de pandemia, las consideraciones políticas deben ceder el paso a las consideraciones humanas".A pesar de las promesas de campaña hechas por Biden de retornar a las políticas aplicadas para Cuba durante la administración de Barack Obama (2009-2017), hasta el momento no se han dado pasos concretos en ese sentido.Carlos Lazo es el fundador de los proyectos Puentes de Amor y Fábrica de Sueños, dirigidos a estudiantes estadounidenses que visitan Cuba para conocer la realidad de la isla.

