La canción que escuchó Sadam Husein antes de morir en la horca

La canción que escuchó Sadam Husein antes de morir en la horca

Un nuevo libro del periodista español Máximo Pradera revela la música preferida de personajes históricos como Sadam Husein, Adolf Hitler, Vladímir Lenin y... 25.04.2022, Sputnik Mundo

En los días previos a su ejecución en la horca, el expresidente de Irak, Sadam Husein, pasó días y noches enteras en Bagdad escuchando una canción: My Life, de la cantante estadounidense Mary J. Blige. La afición que tomó Husein por una de las mayores exponentes del R&B es revelada en el libro Están tocando nuestra canción. La madre de todas las playlists (2022). También se cuenta que Strangers in the Night, uno de los mayores éxitos del intérprete estadounidense Frank Sinatra, era uno de los temas favoritos del exlíder iraquí, quien fue sentenciado a la pena de muerte por diversos delitos de crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el autor, Sadam Husein solía bailar con sus parejas esta canción de Sinatra, sobre todo en su palacio de Bagdad. En el libro, el investigador Máximo Pradera también narra algunos de los gustos musicales del exlíder del Tercer Reich, Adolf Hitler, quien se sabía tenía un aprecio especial por la música del compositor alemán Richard Wagner. Asimismo, se ofrecen detalles de la música favorita de Vladímir Lenin y de Francisco Franco.

