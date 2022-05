https://mundo.sputniknews.com/20220516/cumbre-de-las-americas-eeuu-ya-no-cuenta-con-el-liderazgo-politico-en-la-region-1125502601.html

Cumbre de las Américas: "EEUU ya no cuenta con el liderazgo político en la región"

Cumbre de las Américas: "EEUU ya no cuenta con el liderazgo político en la región"

El rechazo de América Latina a que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean excluidos de la Cumbre de las Américas demuestra la pérdida de liderazgo de EEUU en la... 16.05.2022, Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), dijo esperar que la medida no se concrete y, en su conferencia del lunes 16, se mostró optimista en relación a que el Gobierno de Joe Biden invite a estos países, demostrando apertura y respeto.De lo contrario, el mandatario advirtió que se ausentará de la cumbre regional que se desarrollará en Los Ángeles en junio, aunque sí concurrirá el canciller Marcelo Ebrard. Su postura fue compartida por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y apoyada por Honduras, Argentina, Ecuador y Chile, que exhortaron que todas las naciones sean invitadas.Para el abogado, político y periodista boliviano Hugo Moldiz, "hacer la Cumbre de las Américas sin Cuba, Venezuela y Nicaragua y que no esté Bolivia ni México representa un factor de gran deslegitimación de una cumbre que pretendía ser más participativa y mejor de la que ya se organizó en 2021".El analista apuntó que "EEUU no cuenta, a pesar de los esfuerzos que hace, con el liderazgo político en la región" y agregó que, en parte, se debe a la existencia de "gobiernos principalmente de corte progresista de izquierda que ratifican la necesidad de respeto mutuo, diálogo, autodeterminación de los pueblos y un nivel mayor de autonomía de los Estados frente a la superpotencia".¿Colombia también debería ser excluida?Para Moldiz, si Washington siguiera al pie de la letra los mismos argumentos que esgrime para excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua, también debería excluirse a Colombia.Según el analista, la democracia colombiana se encuentra, desde hace más de 50 años, "subordinada al poder militar oficial y extraoficial con las fuerzas armadas y las bandas paramilitares", respectivamente.Moldiz consideró que para que haya democracia tiene que haber "elecciones limpias, transparentes y el poder militar debe estar subordinado al poder civil, algo que no ocurre en Colombia".Asimismo, agregó que en el país persiste una "combinación de la doctrina de la seguridad nacional con una fachada democrática" dada la cantidad de asesinatos, persecuciones, desplazamientos forzados y amenazas —así como las que recaen sobre el candidato presidencial Gustavo Petro y su compañera de fórmula, Francia Marquez—.Biden "echa al tacho de la basura" el vínculo con la regiónPara Moldiz, el mensaje de apoyo de los mandatarios latinoamericanos es producto de una nueva actitud concebida al final de la década de 1990 y el ascenso de líderes como Hugo Chávez (1999-2013) en Venezuela o Evo Morales (2006-2019) en Bolivia.El experto remarcó que "esta ola progresista de izquierda en América Latina" ha cambiado la actitud frente a EEUU. En ese sentido, subrayó que "no es casual que se haya conformado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que es un espacio de encuentro entre gobiernos de derecha, de izquierda e incluso gobiernos de centro".América Latina, independiente de la inclinación ideológica de sus gobiernos, "está pidiendo mayor autonomía frente a los EEUU y un nuevo orden mundial basado en la multipolaridad", afirmó.En la misma línea, Moldiz recordó los acercamientos que tuvo la administración de Barack Obama (2009-2017) con la región, algo que también ha sido destacado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard.Para Moldiz, en aquel momento el presidente estadounidense vio que "la táctica del enfrentamiento y la confrontación había fracasado como fracasó el bloqueo contra Cuba", por lo que debió "recurrir a otros métodos más inteligentes para recuperar el espacio de EEUU en América Latina".En contrapartida, y a pesar de haber sido vicepresidente de Obama, el actual mandatario estadounidense parece ir por un camino opuesto. "Biden está echando al tacho de basura todo eso", advirtió.

