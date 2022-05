https://mundo.sputniknews.com/20220511/eeuu-le-teme-a-la-verdad-en-cumbre-de-las-americas-1125362373.html

EEUU "le teme a la verdad" en Cumbre de las Américas

EEUU "le teme a la verdad" en Cumbre de las Américas

CARACAS (Sputnik) — EEUU teme a la verdad que se pueda decir sobre su Gobierno en la Cumbre de las Américas, por ello podría excluir a Venezuela, Cuba y... 11.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-11T22:36+0000

2022-05-11T22:36+0000

2022-05-11T22:43+0000

américa latina

eeuu

cumbre de las américas

cuba

venezuela

nicaragua

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108122/35/1081223515_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_93781b60f644b79ebc408e75209d8b03.jpg

El pasado 3 de mayo, el subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio occidental, Brian Nichols, indicó que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no van a recibir invitaciones" para la Cumbre de las Américas, tras alegar que estos países no respetan la carta democrática de las Américas.No obstante, el miércoles la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que aún no se envían las invitaciones a los países y adelantó que este proceso podría ocurrir entre el 6 y el 10 de junio.RechazoLa posición de EEUU generó el rechazo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del de Bolivia, Luis Arce, quienes advirtieron que no asistirán a la cumbre de haber exclusiones.En ese sentido, Tajeldine consideró que América Latina y El Caribe han cambiado y no se quedan callados ante las decisiones de EEUU."Este foro se ha convertido en un foro que ratifica lo que ha sido la política del fracaso de EEUU en la región, y se han sumado muchos países para exigir a EEUU que ellos no son quienes para decidir quiénes asisten o no a un foro regional. La posición de México y Bolivia ha sido también la posición de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), los países del Caricom (Comunidad del Caribe), es decir de rechazar la exclusión de países", comentó.HostilidadA principios de este año, el Gobierno de EEUU y de Venezuela tuvieron un primer acercamiento tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 2019.Ambos países acordaron en ese entonces establecer una hoja de trabajo de interés común.Sin embargo, Tajeldine opinó que EEUU no cesa en su hostilidad contra Venezuela."La política estadounidense de hostilidad no ha cesado y se mantiene aún más viva que nunca cercando a Venezuela, manteniendo intacto el bloqueo, las sanciones contra este país, también el bloqueo contra Cuba y muchos otros países", acotó.De igual manera, destacó el daño que las sanciones causaron contra esta nación caribeña."La arrogancia con que EEUU maneja sus acciones, la incapacidad de enmendar sus errores lo ha llevado a mantener esa política de hostilidad que cada vez gana más rechazo, porque no solamente afecta a Venezuela y al pueblo venezolano, sino es que afecta al resto de los países de América Latina y El Caribe, afecta las economías, la política de todos los países de la región, y por eso es casi unánime el rechazo contra la hostilidad que lleva EEUU contra Venezuela", subrayó.De acuerdo con el Gobierno, desde el 2014 sobre Venezuela pesan 502 medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos y países de Europa.La administración de Maduro aseguró que estas provocaron la pérdida del 99% de sus ingresos.

https://mundo.sputniknews.com/20220505/bolivia-insta-a-que-todos-los-paises-de-la-region-sean-invitados-a-cumbre-de-las-americas-1125157948.html

https://mundo.sputniknews.com/20220511/eeuu-responde-a-la-amenaza-de-amlo-de-no-asistir-a-la-cumbre-de-las-americas-1125349098.html

https://mundo.sputniknews.com/20220505/bolivia-califica-de-antidemocratica-exclusion-de-paises-de-cumbre-de-las-americas-1125174177.html

eeuu

cuba

venezuela

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, cumbre de las américas, cuba, venezuela, nicaragua, 💬 opinión y análisis