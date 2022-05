https://mundo.sputniknews.com/20220513/la-cumbre-de-las-americas-tensa-la-relacion-entre-mexico-y-eeuu-por-cuba-1125443951.html

La Cumbre de las Américas tensa la relación entre México y EEUU por Cuba

Hasta este 13 de mayo el Gobierno de Joe Biden no se ha pronunciado directamente sobre la invitación, aunque a través de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que aún no se envían las invitaciones para el encuentro que se realizará en junio.Las tensiones entre México y Estados Unidos suceden en momentos complicado para la economía global que todavía lidia con las afectaciones que provocan las sanciones económicas a Rusia, principalmente en el sector energético y alimentario.En entrevista para Sputnik, la internacionalista de la UNAM, Claudia Serrano, considera que la postura de Andrés Manuel López Obrador no es nueva, ya que "México ha sido muy puntual desde el inicio del sexenio sobre la importancia de pertenencia que tiene con otros países latinoamericanos".Estos posicionamientos se suman a las exigencias de terminar el bloqueo económico de Cuba, como reiteró López Obrador durante su reciente visita a La Habana, el pasado 8 de mayo."Con todo respeto a la soberanía y la independencia de Cuba, les expongo que seguiré insistiendo para buscar, como primer paso, que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones", declaró el mandatario mexicano.En este sentido, la especialista considera que exigir la presencia de todos los países americanos, y el apoyo de Bolivia a esta propuesta, es una búsqueda de los países latinoamericanos por generar "pesos y contrapesos de las medidas que adopta Estados Unidos y que casi siempre terminan siendo de manera unilateral".Estados Unidos mantiene postura abiertaPara la internacionalista de la UNAM, el hecho de que Washington haya respondido que aún no se envían las discusiones es una señal de que su Administración está abierta y valorando la posibilidad de ceder ante los Gobiernos latinoamericanos."También que el embajador [Ken Salazar] se haya acercado a tener una reunión para conversar con el Gobierno mexicano está implicando que no se está cerrando al diálogo, que no hay un interés por condenar a México sino un interés para buscar la mediación", considera.Sin embargo, Claudia Serrano ve lejana la posibilidad de que sí se invite a Venezuela y Cuba, ya que "el modelo democrático representativo liberal sigue siendo el modelo más afín ideológicamente para Estados Unidos y eso ya lo aleja de los modelos que se están planteando en Nicaragua, Cuba o Venezuela".Aunado a ello, también inciden los intereses geopolíticos de Estados Unidos, específicamente por el petróleo de Venezuela, con quien ya tuvo un acercamiento tras anunciar las sanciones contra el petróleo y el gas ruso. No obstante, si Estados Unidos no respeta la forma de gobierno de Venezuela, difícilmente se podría llegar a una especie de acuerdo, según Serrano Solares.La internacionalista opina que a Joe Biden "le vendría bien adoptar un liderazgo de este tipo", pues no ha tenido posibilidad de ganar simpatía con sus electores y "si ya la propia convocatoria no le está generando esta asistencia unánime de países latinoamericanos, de alguna manera sí afecta esa capacidad de liderazgo y de convocatoria para al menos sentarlos a dialogar y revisar la agenda".Una cumbre complicadaMás allá de la exigencia de México para invitar a todos los países de América, la Cumbre se vislumbra complicada por algunos de los temas que se discutirán, como la reactivación económica por la pandemia de COVID-19 y un plan preventivo para futuras pandemias, así como el impulso a una agenda verde, principalmente por Washington.Temas como la migración podrían complicarse, ya que no es lo mismo ser un país receptor que uno de tránsito u origen, lo que podría abonar a que no se tengan acuerdos concretos sobre el tema.A esto se suma que también podría haber un choque de posiciones respecto al conflicto en Ucrania, debido a que muchos países latinoamericanos han defendido su neutralidad ante el tema.

