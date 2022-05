https://mundo.sputniknews.com/20220510/si-se-excluye-a-cuba-no-voy-a-la-cumbre-de-las-americas-amlo-1125301406.html

AMLO: "Si se excluye a Cuba, no voy a la Cumbre de las Américas"

AMLO: "Si se excluye a Cuba, no voy a la Cumbre de las Américas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su participación en la Cumbre que se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos, todavía no está... 10.05.2022, Sputnik Mundo

El mandatario aseveró que si Estados Unidos, en donde se celebrará la cumbre el próximo mes de junio, excluye de la reunión a Cuba, el Gobierno de México será representado por una comitiva, pero no por el presidente. En caso de que Estados Unidos no invite a la isla a la cumbre, sería el canciller Marcelo Ebrard quien represente al país. Al ser cuestionado sobre si con su posible inasistencia llevaría un mensaje de protesta, el mandatario indicó que sí. Sobre si su decisión y posible falta a la cumbre podría afectar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, López Obrador aseveró que ambos países son independientes por lo que no debería haber problema. "Somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto", señaló. El pasado domingo 8 de mayo, el presidente de México visitó Cuba en donde fue recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel y se reunió con Raúl Castro.

