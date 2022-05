https://mundo.sputniknews.com/20220512/secretario-de-alba-eeuu-busca-usar-cumbre-de-las-americas-para-intereses-hegemonicos-1125400582.html

Secretario de Alba: EEUU busca usar Cumbre de las Américas para intereses hegemónicos

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos busca instrumentalizar la Cumbre de las Américas al pretender destinar ese espacio únicamente para sus... 12.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

alba

cumbre de las américas

"Ni cumbre ni de las Américas. Fracasa la convocatoria de Estados Unidos a una reunión excluyente que no busca allanar los caminos de integración americana, sino instrumentalizar todo espacio en favor de sus intereses hegemónicos", expresó Llorenti a través de su cuenta de Twitter.El pasado 3 de mayo, el subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio occidental, Brian Nichols, indicó que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no van a recibir invitaciones" para la Cumbre de las Américas, tras alegar que estos países no respetan la carta democrática de las Américas.No obstante, el 11 de mayo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que aún no se envían las invitaciones a los países y adelantó que este proceso podría ocurrir en junio.Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Bolivia, Luis Arce, advirtieron que no asistirán a la cumbre si hay exclusiones.Honduras también rechazó la exclusión de países en esta cumbre que se desarrollará en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, entre el 6 y el 10 de junio próximo.

eeuu

2022

Noticias

es_ES

