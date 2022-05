https://mundo.sputniknews.com/20220511/presidente-boliviano-no-participara-en-cumbre-de-las-americas-si-se-excluye-a-paises-1125322962.html

Presidente boliviano no participará en Cumbre de las Américas si se excluye a países

LA PAZ (Sputnik) —El presidente boliviano, Luis Arce, advirtió que no asistirá a Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en la ciudad estadounidense... 11.05.2022, Sputnik Mundo

"Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", escribió el mandatario en la red social Twitter.Arce añadió que Bolivia "cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz".La semana pasada, el presidente boliviano llamó a que todos los países de la región sean invitados a la IX Cumbre de las Américas que se realizará entre el 8 y el 10 de junio.El subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio occidental, Brian Nichols, confirmó el lunes pasado que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no van a recibir invitaciones" para ese encuentro porque Washington considera que "no respetan la Carta Democrática" de la Organización de los Estados Americanos (OEA).Más temprano el martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también aseguró que no asistirá la cita si no se invita a todos los países, y anunció que en su lugar iría el canciller Marcelo Ebrard.

