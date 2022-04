https://mundo.sputniknews.com/20220422/el-kremlin-denuncia-la-continua-politizacion-del-deporte-1124695652.html

El Kremlin denuncia la continua politización del deporte

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin considera "absolutamente contrario" al ideal deportivo los continuos intentos por politizarlo, afirmó su portavoz, Dmitri Peskov... 22.04.2022

Agregó que la exclusión de los atletas mas fuertes de las competiciones "eventualmente daña a las federaciones" deportivas y a las mismas competiciones internacionales.A pesar de todo, Peskov llamó a los atletas rusos a "continuar trabajando en sí mismos y mantenerse en forma para seguir siendo los mejores"Este 22 de abril, la Federación Internacional de Natación (FINA) excluyó a los atletas de Rusia y Bielorrusia de sus competiciones hasta finales del año en curso. En particular, el organismo mencionó al bicampeón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Evgeny Rylov.La FINA indicó que a Rylov se le prohíbe tomar parte en las competiciones y eventos organizados o sancionados por el organismo debido a su participación en un concierto, con motivo del Día de la reincorporación de Crimea a Rusia, celebrado el pasado 18 de marzo en Moscú.El pasado 23 de marzo, la FINA excluyó a los atletas rusos y bielorrusos de la participación en el 19 Campeonato Mundial de Natación que se celebrará entre el 18 de junio y el 3 de julio en Budapest, así como canceló todas las competiciones bajo sus auspicios en Rusia.La Federación de Natación de Rusia, por su parte, informó a la FINA sobre la retirada de todos los atletas rusos de todas las competiciones bajo los auspicios de la FINA hasta finales del año en curso.A principios de marzo, la FINA informó que debido a la operación militar de Rusia en Ucrania, los atletas rusos y bielorrusos pueden participar en competencias internacionales bajo los auspicios de la organización solo bajo un estatus neutral, sin símbolos, colores, banderas o himnos nacionales. Cumbre del G20Asimismo, Peskov declaró que la decisión de si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, irá o no a Indonesia para participar en la cumbre del G20 no se ha tomado todavía.La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, comunicó hace un tiempo de que las invitaciones a participar en esta reunión que se celebrará a finales de 2022 se enviaron a todos los líderes de los países integrantes del G20, incluido el presidente de Rusia, Vladímir Putin.El G20 reúne a 19 países de todo el mundo –Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía– y a la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional.

