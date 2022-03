https://mundo.sputniknews.com/20220324/rusofobia-la-crueldad-de-politizar-a-los-individuos-que-nos-podria-cobrar-una-alta-factura--1123497877.html

Rusofobia: la crueldad de politizar a los individuos que nos podría cobrar una alta factura

24.03.2022

Fue durante los primeros días de marzo que la Universidad de Milán-Bicocca notificó al profesor Paolo Nori que su taller para analizar la obra de Fiodor Dostoievski quedaba suspendido. ¿La razón? Darle espacio de estudio a un ruso podía resultar polémico ante el conflicto que se vive en Ucrania. "No solo está mal ser un ruso vivo en Italia, sino también ser un ruso muerto", expresó el docente al compartir su caso en redes sociales. Pero Dostoievski no fue el único, pues una ola de cancelaciones se ha generado en contra de los artistas, pensadores, escritores y deportistas de origen ruso. Estas actitudes rusofóbicas no son nuevas, de acuerdo con la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Talya Iscan, quien explica en entrevista con Sputnik que desde la Guerra Fría la rusofobia ha sido cultivada desde Occidente. Estas actitudes han generado que los rusos sean vistos como antagonistas de la historia y se creen estereotipos alrededor del pueblo ruso y no solamente de la clase política que toma las decisiones, las cuales pueden ser apoyadas y compartidas, o no, por la ciudadanía. Luego del anuncio de Moscú sobre el movimiento militar especial en Ucrania, los deportistas rusos fueron relegados de las competiciones: los paralímpicos no pudieron participar en los Juegos de Invierno de Pekín 2022, mientras que la selección de fútbol rusa fue excluida del Mundial de Catar 2022.El cierre del espacio aéreo no solo se limitó a los vuelos con fines empresariales o políticos, sino que la medida se extendió a todos los aviones provenientes de Rusia. La politización de los individuos, señala la académica, es un recurso inhumano en términos de la justicia social. Prohibir y reducir el potencial artístico y deportivo de los ciudadanos rusos solo por ser rusos, es "un acto ignorante, cruel y algo que va a dejar muchas heridas en términos humanistas". Si bien la rusofobia no es nueva, América Latina tiene un antecedente de no intervención y de asilo a los pueblos que históricamente han sido oprimidos y a las minorías; sin embargo, estamos ante una región vulnerable que podría ser manipulada por el discurso occidental. La actitudes rusofóbicas, explica Iscan, no le conviene ni a Ucrania ni al pueblo eslavo ni al mundo en general porque esto no va injerir en las decisiones políticas, pero sí podría dificultar el diálogo y aportar a la radicalización. La cancelación de los artistas y la cultura no solamente afecta a Rusia, sino al mundo en general, explica Iscan, pues es cerrar la puerta a un patrimonio universal. "Es nuestro, es de todos, del mundo", sentenció.

