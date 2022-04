https://mundo.sputniknews.com/20220421/putin-lo-tiene-claro-las-vidas-son-mas-importantes-se-cancela-el-asalto-a-azovstal-1124665094.html

Putin lo tiene claro, las vidas son más importantes: se cancela el asalto a Azovstal

Putin ordena cercar Azovstal que alberga 2.000 extremistas ucranianos en vez de asaltarlaDe Azovstal no entra ni sale nadie. Así lo ha ordenado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al esgrimir las razones para tal decisión."Considero que la iniciativa de asaltar la zona industrial de Azovstal no es acertada. Ordeno cancelarla. En este caso debemos pensar –es decir, debemos pensar siempre en ello–, pero en este caso debemos pensar aún más en preservar la vida y la integridad de nuestros soldados y oficiales. No hay necesidad de entrar en esas catacumbas y meterse bajo tierra a través de las instalaciones. Bloqueen la zona industrial para que no pueda salir ni una mosca. Vuelvan a ofrecer una vez más a todos los que aún no han depuesto las armas que lo hagan. La parte rusa garantiza sus vidas y un trato digno de conformidad con los actos jurídicos internacionales pertinentes. Todos los heridos recibirán asistencia médica cualificada".El nuevo misil balístico intercontinental ruso Sarmat revela el humillante papel de la prensa occidentalLa exitosa prueba por Rusia de su nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, no sólo reafirmó el poderío tecnológico y militar del gigante euroasiático, sino también dejó en ridículo a medios occidentales que volvieron a exhibir su ignorancia al presentar el ensayo como una inesperada advertencia contra EEUU. En realidad, Washington fue avisado por Moscú con antelación. Un detalle que desnudó, por enésima vez, el humillante papel de la prensa dominante que radica, o en reproducir los mensajes por orden de la potencia norteamericana, o inventar las 'noticias' que la complazcan, metiendo la pata con su nuevo bulo.El Sarmat es "el misil más poderoso con el mayor alcance del mundo", comunicó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso, destacando que el cohete, que puede portar ojivas nucleares, es capaz de cubrir grandes distancias, "utilizando diferentes trayectorias de vuelo", al tiempo que "cuenta con características únicas que le permiten superar cualquier sistema de defensa antimisiles existente". Cabe señalar que, durante el ensayo, el misil dio en un blanco a más de 5.000 kilómetros de distancia.Ucrania, un Estado fallido que sólo prosperó en victimizarseLa incapacidad del régimen de Kiev de hallar una fórmula viable de convivencia en un país que nunca ha sido homogéneo, arrastrando a su población al abismo de la guerra civil, es una de las principales causas de la presente situación de Ucrania, donde la autovictimización es el único 'logro' de sus autoridades.Así se desprende de las declaraciones a Sputnik del experto argentino en Estudios Euroasiáticos Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, quien acaba de visitar la capital rusa para, fiel a su compromiso académico, palpar la situación de primera mano, en vez de "dejarse llevar por las mentiras de la prensa".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

