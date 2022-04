https://mundo.sputniknews.com/20220421/eeuu-no-tendra-presencia-en-tierra-o-aire-para-ayudar-en-evacuacion-de-mariupol-1124671851.html

"EEUU no tendrá presencia en tierra o aire para ayudar en evacuación" de Mariúpol

"EEUU no tendrá presencia en tierra o aire para ayudar en evacuación" de Mariúpol

WASHINGTON (Sputnik) — El ejército de EEUU no estará presente ni por tierra ni por aire para ayudar en la evacuación de la ciudad ucraniana de Mariúpol, dijo... 21.04.2022, Sputnik Mundo

"No habrá presencia de EEUU en tierra para ayudar en la evacuación", dijo el funcionario."No habrán aeronaves militares de EEUU (…) como no las ha habido a lo largo del conflicto", agregó.Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Mariúpol fue finalmente liberada quedando solo un grupo de soldados ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica Azovstal, que siguen teniendo la posibilidad de deponer las armas y salir por los corredores humanitarios establecidos.EEUU, por su parte, dijo no tener evidencias de que la ciudad esté completamente bajo control ruso, según dijo más temprano este 21 de abril el presidente Joe Biden.El pasado 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 19 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 2.224 civiles y dejaron heridos a otros 2.897, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU.Además, más de cinco millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 7,1 millones de desplazados dentro de Ucrania.Numerosos países condenan la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

