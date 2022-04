https://mundo.sputniknews.com/20220409/desde-el-horario-de-verano-hasta-su-presidencia-estas-han-sido-las-consultas-de-amlo-1123868760.html

Desde el horario de verano hasta su Presidencia: estas han sido las consultas de AMLO

Desde el horario de verano hasta su Presidencia: estas han sido las consultas de AMLO

Será este domingo 10 de abril cuando los mexicanos podrán decidir si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue o no en su cargo como...

Se trata de un ejercicio democrático que sienta un precedente histórico, pues es la primera vez que un presidente se somete a una consulta en la cual, de no verse beneficiado, tendría que dejar su cargo. Para que estos suceda, a las urnas deberán acudir más de 37 millones de electores equivalentes al 40% de la lista nominal del Instituto Federal Electoral (INE) el ente encargado de organizar la jornada. Si bien es la primera consulta de revocación contra un titular del Ejecutivo, lo cierto es que en los últimos 20 años, López Obrador ha tratado de incentivar estos procesos participativos. Te presentamos las otras consultas del presidente. Horario de Verano, 2001 Durante su primer año como jefe de Gobierno de Distrito Federal (hoy la Ciudad de México), Andrés Manuel López Obrador organizó su primera consulta ciudadana con la finalidad de preguntar a la población su opinión sobre el recién instaurado horario por órdenes del Gobierno del entonces presidente mexicano Vicente Fox. López Obrador argumentó en aquel entonces que la medida era ilegal y propuso retirarla de la capital mexicana; sin embargo, el Gobierno federal se negó a retirar la medida. Ante la negativa de Fox, López Obrador preguntó a la población del entonces Distrito Federal qué opinaba sobre el cambio mediante una consulta que se realizó vía telefónica a más de 320.000 personas entre el 24 y el 25 de febrero de 2001. "Ante el rotundo rechazo de la gente (75% votó en contra), López Obrador notifica al gobierno federal del resultado y este asunto deriva incluso en una controversia constitucional y concluye con la expedición de una ley que regula y reglamenta esta situación, con lo cual deja de ser una medida unilateral por parte de la Federación", se lee en un repositorio del Gobierno de México. Aumento del precio del Metro, 2001 A pesar de que sí hubo una consulta ciudadana, lo cierto es que la decisión de aumentar el precio del boleto del Metro, el Trolebús y el RTP se tomó antes de que se le preguntara a los capitalinos su opinión al respecto. En la consulta promovida por el entonces jefe de Gobierno de la capital mexicana en noviembre de 2001, se preguntó a la población su opinión sobre aumentar de 1,50 pesos a 2 pesos el boleto del Metro, el transporte público más usado por los habitantes del entonces DF. En el ejercicio participó apenas el 0,4% de los más de seis millones de capitalinos, de los cuales la mayoría votó por el sí al alza. Segundo Piso del Periférico, 2002En junio de 2002, un grupo de ciudadanas y ciudadanos de la capital del país presentó a López Obrador un escrito de petición para la realización de un plebiscito con la finalidad de conocer la opinión los habitantes de la capital sobre la construcción de los segundos pisos del Viaducto y Periférico, dos de las vías más importantes de la Ciudad de México.Por ello, el 22 de septiembre de 2002 se llevó a cabo el plebiscito en el que participaron 420.536 ciudadanas y ciudadanos, equivalentes al 6,64% de la Lista Nominal de Electores de la capital en aquel año. La opinión de los ciudadanos fue positiva y las obras fueron realizadas. La encargada de supervisar las obras fue la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que durante el paso de López Obrador como mandatario capitalino fue secretaria de Medio Ambiente. Revocación de Mandato como jefe de Gobierno de la CDMX, 2002 y 2004Aunque la consulta del próximo 10 de abril será la primera revocación de mandato a nivel federal, lo cierto es que no es la primera vez que López Obrador se somete al escrutinio mientras ostenta un cargo. En diciembre de 2002 y diciembre de 2004 cuando el entonces mandatario del DF se sometió a un par de consultas de revocación ante los capitalinos. Fue justamente una de estas consultas la que más participación ciudadana tuvo de todas las consultas que impulsó López Obrador como jefe de Gobierno, pues en el ejercicio de 2022 más de 691.000 personas votaron y la mayoría tuvo una opinión favorable del hoy presidente. En tanto, en su última consulta como jefe de Gobierno del DF participó alrededor del 7% de la lista nominal de la capital. La mayoría votó para que López Obrador siguiera como presidente. Consulta sobre el AIFA 2018 En diciembre de 2017 el entonces aspirante a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador prometió frenar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en el antiguo lago de Texcoco.Tras ganar las elecciones presidenciales en junio de 2018, lo cumplió, pues incluso sin haber asumido sus funciones como mandatario, López Obrador llamó a la primera consulta popular de su Gobierno como presidente electo: ¿Santa Lucía o el NAIM?La consulta tuvo una duración de cuatro días para que las personas acudieran a las urnas instaladas por Morena y, mediante su voto, decidieran qué aeropuerto construir. Fue entre el 25 y el 29 de octubre de 2018 cuando los mexicanos pudieron opinar al respecto: poco más de 310.000 personas votaron por continuar el aeropuerto de Texcoco; 747.000 votaron a favor de Santa Lucía y poco más de 2.000 anularon sus votos. Consulta sobre el Tren Maya 2019 Entre noviembre y diciembre de 2019, se llevó a cabo el proceso de consulta indígena en los cinco estados por donde pasará la ruta del Tren Maya: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En 2019 se llevaron a cabo 30 asambleas, de las cuales 15 informativas y 15 consultivas en las que participaron 10.305 personas pertenecientes a 1.078 localidades indígenas de los 112 municipios de influencia social del tren, los cuales fueron agrupados en 15 microregiones indígenas, acorde a criterios metodológicos del INPI."La consulta dio pauta a un proceso de diálogo permanente, frontal, transparente y circular con las comunidades indígenas, al cual se le dará continuidad a través de la fase de seguimiento de acuerdos y será acompañado por el comité técnico interinstitucional. La participación de los pueblos indígenas es permanente", se lee en la página de la megaobra insignia. Consulta sobre la refinería de Dos Bocas 2019A lo largo de 20 días entre los meses de junio y julio de 2019 se consultó a los ciudadanos su opinión sobre la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco. La encargada de organizar esta consulta fue la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiental (ASEA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).En realidad, la obra no estaba a discusión; sin embargo, se recibieron comentarios y propuestas para los procedimientos de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental de la refinería. Una vez procesados estos comentarios, ASEA emitió la autorización a favor de Petróleos Mexicanos para el proyecto de construcción de Dos Bocas, en agosto de 2019. Consulta sobre el juicio a expresidentes 2021 La primera consulta durante el Gobierno de López Obrador que se hizo mediante la organización del Instituto Nacional Electoral (INE) fue en donde se preguntó a los ciudadanos sobre su enjuiciar, o no, a los expresidentes de México. De acuerdo con datos del instituto, para que la consulta fuera vinculante se necesitaban más de 37 millones de voto. La participación ciudadana fue del 7,07% y de los mexicanos que participaron en la consulta el 90% se pronunció a favor de llevar a los expresidentes a juicio.

